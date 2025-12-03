Iespējams, Lucavsalā drīzumā būs atrodama Graudiņas un Samoilovas pļava
Trešdien, 3. decembrī, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs pasaules čempionei pludmales volejbolā Tīnai Graudiņai pasniedza ziedus un simbolisku dāvanu – Lucavsalas pļavas kartes attēlu –, rosinot to nodēvēt par Graudiņas un Samoilovas pļavu.
“Latvija un visa Rīga lepojas ar mūsu zelta meitenēm, tāpēc man bija patiess gods domē apsveikt Tīnu Graudiņu par izcilo panākumu pasaules čempionātā. Rīgā mums ir svarīgi, lai jaunieši ir aktīvi un sporto, tāpēc rosināšu Lucavsalas dabīgo pļavu nosaukt Tīnas un Anastasijas vārdā. Tas būs gan skaists cieņas apliecinājums, gan iedvesma citiem jauniešiem, kuri tieši Lucavsalā var atrast savu vietu sportam un kustībai,” norāda Kleinbergs.
Jau ziņots, ka Graudiņa un Samoilova šoruden Austrālijas pilsētā Adelaidē notiekošajā Pasaules čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja zelta medaļas. Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā bija izsētas ar piekto numuru, ar 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) pārspēja amerikānietes Terīni Brašeri un Kristenu Nasu, kuras turnīrā startēja ar trešo numuru.
Pļava Lucavsalā, kas turpmāk varētu nest abu sportistu vārdus, atrodas netālu no pludmales volejbola laukumiem. Nosaukuma piešķiršanu konceptuāli ir atbalstījis Latvijas Dabas fonds, bet par to vēl būs jālemj Rīgas vietvārdu un pilsētvides objektu nosaukumu komisijā un galīgais lēmums jāpieņem domes sēdē.
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova saņem pasaules čempionāta zelta godalgas
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova Adelaidē izcīnīja zelta medaļas pasaules čempionātā pludmales volejbolā.