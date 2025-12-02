Sito Alonso tiek apliets no galvas līdz kājām; treneris skaidro, kāpēc otrajā puslaikā pret Austriju uzlabojās aizsardzība
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Sito Alonso pēc valstsvienības panākuma 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē ar Austriju norādīja, ka panākuma pamatā bija labā spēle aizsardzībā.
Jau ziņots, ka pirmdien F grupas spēlē Vīnē Latvija uzvarēja ar 86:68 (20:24, 20:13, 29:17, 17:14), bet Alonso šī bija pirmā uzvara pie valstsvienības stūres. "Biju mierīgs pirms spēles un arī tagad esmu mierīgs un laimīgs par pirmo uzvaru ar Latvijas komandu," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē spāņu speciālistu. "Prieks par spēlētājiem, kuriem nav viegli - jauns sākums, jaunas nianses. Arī jāiztur liels spiediens un atbildība par rezultātu."
Kā norādīja Alonso, izlase spēles laikā plānu nemainīja, lai arī sākumā vairākās epizodēs ļāva pretiniekiem gūt vieglus punktus. Pārtraukumā tika pievērsta uzmanība dažādām detaļām un izdevās spēlē veikt uzlabojumus. "Basketbolā gadās sliktas spēles, slikti lēmumi, un tādos brīžos ir svarīgi saglabāt komandas identitāti. Prieks par to, kā komanda reaģēja," pēc spēles teica Alonso. "Pirmajā spēlē zaudējām, bet cīnījāmies līdz galam. Arī šodien aizsardzība bija līmenī. Ja labi darbojas aizsardzība, vienmēr ir iespēja panākt lūzumu un uzvarēt."
Daudzviet pasaulē par tradīciju jau kļuvis, ka galvenajiem treneri pēc pirmajām uzvarām un pēc lieliem panākumiem tiek aplieti ar pamatīgu ūdens šalti, izņēmums nebija arī Sito Alonso.
Tikmēr Latvijas izlases jaunais kapteinis Rihards Lomažs, kurš šajā ampluā nomainīja valstsvienībā karjeru noslēgušo Dairi Bertānu, pēc spēles sacīja, ka pārliecība par saviem spēkiem bija visu laiku. "Sākumā netrāpījām dažus metienus, bet 20 minūtēs nevar ne uzvarēt, ne zaudēt, tāpēc bija svarīgi agresivitāti noturēt visas 40 minūtes," par maču izteicās Lomažs. "Bija daži kāpumi un kritumi, tomēr spiedienu uzturējām un otrajā puslaikā izdevās izšķirošais izrāviens. Šī uzvara ir Tev, Dairi!"
Lomažs ar 24 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, 17 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas personiskās piezīmes sakrāja Kārlis Šiliņš, desmit punktus guva Mārcis Šteinbergs, bet Adrians Andževs, kuru pēc mača paslavēja arī Alonso, debijā pieaugušo izlasē guva sešus punktus. Mājinieku rindās ar 27 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Bogičs Vujoševičs, bet 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Mārvins Ogunsipe.
Otrā grupas spēlē Nīderlande pirmdien Hāgā ar 83:85 (28:22, 25:15, 17:21, 13:27) zaudēja Polijai. Viesi bija vadībā tikai pašā sākumā un spēles beigās, atspēlējoties no 21 punkta deficīta (39:60) otrā puslaika sākumā. Mājiniekiem 26 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Janniks Franke, 18 punktu un sešas rezultatīvas piespēles - Keje van der Vūrsts, bet 13 punktus guva Janniks Krāgs. Polijas valstsvienībā 22 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Mateušs Ponitka, 17 punktus guva un piecas atlēkušās bumbas - Džeriks Hārdings, bet 12 punktus guva Mihals Sokolovskis.
Pēc divām kārtām divas uzvaras ir Polijai, pa vienai uzvarai - Nīderlandei un Latvijai, bet divi zaudējumi - Austrijai. F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.