"Nesaprotu, kā tas iespējams!" NHL uztrauc arī olimpisko spēļu hokeja laukuma izmēri
Jau nākamā gada februārī Milānā un Kortīnā plānotas 2026. gada ziemas olimpiskās spēles. Hokeja turnīrā atgriezīsies Nacionālās hokeja līgas spēlētāji, tomēr ap pašām sacensībām valda dažādas neskaidrības. Joprojām būvē vienu no arēnām, turklāt plānots, ka laukums būs pat mazāks nekā NHL.
Jau ziņots, ka joprojām celtniecības stadijā ir jaunā "Santagiulia" arēna Milānā, kur gaidāmas hokeja spēles gan sievietēm, gan vīriešiem. Sākotnējie plāni to paredzēja pabeigt ap šī gada decembri, taču celtniecības tempi aizkavējušies. Tas licis atcelt šomēnes plānoto U-20 turnīru, kurā būtu iespējams pārbaudīt ledus kvalitāti. Šī brīža plāni paredz to pabeigt nākamā gada janvārī, kad arī aizvadīt pārbaudes spēles un iemēģināt ledu.
Olimpisko spēļu organizatori gan izteikušies, ka plāna B neesot, un olimpisko spēļu hokeja turnīra norise gaidāma gan jaunajā "Santagiulia" arēnā, gan iekārtotajā laukumā izstāžu centrā "Fiera Milano". "Uzņēmumi, kuri ir iesaistīti arēnas būvniecībā, ir krietni paātrinājuši darba tempus. Mums ir izveidots saskaņots grafiks. Esam optimistiski noskaņoti, ka spēles arēnā notiks," teica olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas pārstāvis Andrea Frančisi.
Jau iepriekš NHL komisārs Gerijs Betmens pauda satraukumu par ieilgušo hokeja arēnas celtniecību. Novembrī līga uz Itāliju nosūtīja savus pārstāvjus, kuri uz vietas pārbaudīja notiekošo. Tie secināja, ka celtniecības tempi ir progresējuši, tomēr tie vēl jāpaātrina. NHL spēlētāji no valstu federācijām jau ir brīdināti, ka apstākļi var nebūt perfekti. Tā, piemēram, ģērbtuves var atrasties speciāli izveidotos treilerus pie arēnām.
Arēnas celtniecības progress nav vienīgās NHL bažas. Brīdī, kad starp NHL, NHL spēlētāju asociāciju un Starptautisko Ledus hokeja federāciju (IIHF) tika noslēgta vienošanās par Ziemeļamerikā spēlējošo dalību olimpiskajās spēlēs pirmo reizi kopš 2014. gada, tika paredzēts, ka laukuma izmēri būs NHL standarta - 61x25,9 metri. IIHF laukuma izmēri ir 60x30 metri. Savukārt apstiprinātā laukuma izmērs Milānas spēlēs ir 60x26 metri. Tas nozīmē, ka tas būs nedaudz mazāks nekā NHL standarta laukums.
NHL nav nekādas kontroles pār "Santagiulia" arēnas būvniecību. Tāpat mazāks laukums nekā tas ir NHL ir pušu iepriekš noslēgtās vienošanās punkta pārkāpums. Tas gan neliks Ziemeļamerikas pusei lemt par savu spēlētāju nesūtīšanu uz Milānas spēlēm. Viens no spēlētājiem, kurš vēlējās palikt anonīms, neuzskatīja, ka citādāki laukuma izmēri krietni mainīs pašu spēli. "Ar lielo talanta līmeni tāpat nebūs laika domāt un nebūs brīvu vietu. Spēles būs satriecošas, neatkarīgi no apstākļiem. Tik dodiet mums ledu," viņš teica.
Citādākās domās ir Kanādas hokeja izlases trenera asistents Pīters Debūrs. "Kā man zināms, tad laukuma izmēri būs nedaudz mazāki nekā NHL. Nesaprotu, kā tas vispār notika un ir iespējams," viņš teica radio intervijā "Sportsnet".
Jāatgādina, ka hokejistiem būs jāpierod arī pie kakla sargiem, kuri uz Milānas spēlēm nolemti kā obligāts ekipējums. Sieviešu turnīrs sāksies 5. februārī, bet vīriešu - 11. februārī. Latvijas hokejisti spēlēs vienā grupā ar ASV, Vācijas un Dānijas valstsvienībām.
