Ar trīs brāļiem Bukartiem: nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs turnīram Slovākijā
Latvijas Hokeja federācija (LHF) pavēstījusi sastāvu "Kaufland" kausa izcīņai Slovākijā no 11. līdz 13. decembrim, kur bez Latvijas izlases piedalīsies arī Slovākijas un Norvēģijas valstsvienības.
Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš sastāvā pulcējis trīs vārtsargus, astoņus aizsargus un 13 uzbrucējus. Vārtos visdrīzāk kā pirmais numurs plānots Ivars Punnenovs, tāpat izsaukumus saņēmuši Gustavs Grigals un Latvijā spēlējošais Jānis Voris.
Aizsardzībā redzami pieredzējuši izlases hokejisti kā Jānis Jaks, Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Roberts Mamčics (Vācijā nespēlēja traumas dēļ) un Markuss Komuls. Kopā ar viņiem aizsardzībā vēl spēlēs Sandis Smons, Artūrs Andžāns un Nauris Sējējs.
Uzbrukumā Vītoliņš var veidot brāļu Bukartu uzbrucēju trijnieku, jo sastāvā atrodas visi trīs - Roberts Bukarts, Rihards Bukarts un Rodžers Bukarts. Pirmais no Bukartiem nesen tika pie līguma Austrijā. Tāpat uz Slovākiju dosies tādi hokejisti kā Renārs Krastenbergs, Mārtiņš Dzierkals, Miks Indrašis un Haralds Egle.
Šoreiz sastāvā nav kapteiņa Kaspara Daugaviņa, kurš nesen noslēdza līgumu Vācijas pēc spēka otrajā līgā. Pret sastāvu "Deutschland Cup" šoreiz nav izsaukti vārtsargs Ēriks Vītols, aizsargi Oskars Cibuļskis, Alberts Šmits un Miks Tumānovs, kā arī uzbrucēji Kaspars Daugaviņš, Emīls Veckaktiņš, Oskars Batņa un Filips Buncis.
Harija Vītoliņa vadītā komanda turnīru Banskā Bistricā sāks 11. decembrī, kad plkst.19:00 pēc Latvijas laika spēkosies ar Norvēģijas valstsvienību. Savukārt 12. decembrī mūsu izlase plkst.19:00 (pēc Latvijas laika) tiksies ar mājiniekiem Slovākiju. Abu spēļu tiešraides kanālā TV6. Uz Slovākiju izlase dosies trešdien, 10. decembrī, bet pirms tam no 8. decembra aizvadīs treniņus Rīgā.
Šis kļūs par Latvijas hokeja izlases pēdējo sagatavošanās turnīru pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas no nākamā gada 6. līdz 22. februārim notiks Milānā un Kortīnā. Zināms gan, ka viena pārbaudes spēle Milānā ieplānota pret Šveici. Latvija olimpisko spēļu turnīrā atradīsies vienā apakšgrupā ar ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm.
Latvijas hokeja izlases sastāvs "Kaufland" kausa izcīņai:
vārtsargi: Ivars Punnenovs ("Rapperswil-Jona Lakers", Šveice), Gustavs Grigals ("SaiPa", Somija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals", Ukraina)
aizsargi: Ralfs Freibergs ("Vitkovice", Čehija), Jānis Jaks ("Karlovy Vary Energie", Čehija), Markuss Komuls ("Litvinov", Čehija), Kristaps Zīle ("Bili Tygre Liberec", Čehija), Sandis Smons (EHC "Chur", Šveice), Roberts Mamčics ("Karlovy Vary Energie", Čehija), Artūrs Andžāns (HPK, Somija), Nauris Sējējs (GCK "Lions", Šveice)
uzbrucēji: Roberts Cjunskis (HC "Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts ("Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Haralds Egle ("Karlovy Vary Energie", Čehija), Rodžers Bukarts (EHC "Arosa", Šveice), Toms Andersons ("La-Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs (EHC "Kloten", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Dukla "Trencin", Slovākija), Oskars Lapinskis (SCL "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija)