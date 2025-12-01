Diskvalifikācija Lasvegasā Piastri sāp mazāk, nekā Katarā notikušais
“McLaren” komanda piedzīvoja sāpīgu stratēģijas kļūdu Kataras GP, kas, iespējams, atņēma Oskaram Piastri garantētu uzvaru un ievērojami sarežģīja cīņu par titulu arī Lando Norisam. Vienība neesot gaidījusi, ka konkurenti brauks pitstopā, atzina tās vadītājs Andrea Stella.
Drošības mašīnas fāzē pēc Pjēra Gaslī un Niko Hilkenberga sadursmes gandrīz viss peletons devās boksos jau septītajā aplī, izmantojot iespēju ātrāk veikt pirmo no diviem obligātajiem pitstopiem. “Pirelli” bija noteicis maksimālo riepas darba laiku 25 apļu apjomā. Taču abas “McLaren” mašīnas turpināja braukt, kas deva Maksam Verstapenam taktiskas priekšrocības un galu galā ļāva viņam triumfēt posmā.
Komandas vadītājs Stella atzina, ka komanda nespēja paredzēt tik masveidīgu pitstopu vilni. “Mēs negaidījām, ka visi pārējie piloti iebrauks boksos. Ja to dara visi, tad šāds lēmums kļūst acīmredzami pareizs. Kā līderi mēs nevarējām zināt, ko pārējie darīs,” viņš skaidroja. Stella piebilda, ka dubults pitstops arī varēja radīt risku Lando Norisam zaudēt pozīciju, taču fakts paliek – lēmums jebkurā gadījumā nebija pareizs. “Tas nav rezultāts, ko vēlējāmies. Mācīsimies un dosimies tālāk. Nākamais posms būs izšķirošs.”
Piastri, kurš viegli kontrolēja sacīkstes sākumu un pēc diviem pitstopiem atgriezās trasē otrajā vietā, atzina vilšanos: “Šovakar mēs kļūdījāmies. Es braucu tik ātri, cik varēju, neko neatstājot rezervē, bet ar to nepietika.” Uz jautājumu, vai vajadzēja uz riepu maiņu iebraukt brīdī, kad tika paziņots par drošības mašīnu, viņš lakoniski atbildēja: “Domāju, ir skaidri redzams, kā mums bija jārīkojas, bet to izrunāsim komandas iekšienē.”
Austrālietis atzina, ka pat komandas diskvalifikācija Lasvegasas posmā nedēļu atpakaļ nebija tik sāpīgs notikums: “Personiskā līmenī šodien ir sajūta, ka pazaudēju uzvaru. Lasvegasā biju zaudējis ceturto vietu. Komandai šī ir sāpīga nedēļas nogale. Personīgi man šis sāp vairāk nekā diskvalifikācija Lasvegasā.”
Lando Noriss pieņēma situāciju bez drāmas, lai gan čempionāta vadība sarukusi līdz 12 punktiem: “Jā, abiem vajadzēja braukt boksos. Taču man jāpaļaujas uz komandas lēmumiem, un tas ir jāpieņem. Daudz ko varējām izdarīt citādāk, bet neizdarījām, jo domājām, ka neko nedarījām nepareizi. Bet bija citādāk. Man priekšā vēl gara cīņa. Tagad koncentrēšos uz to, lai turpinājumā parādītu savu labāko veikumu.”
Verstapens izcīnīja 70. karjeras uzvaru, Piastri finišēja otrais, Noriss – tikai ceturtais. Titula cīņa pārceļas uz Abū Dabī, kur F-1 čempions tiks noskaidrots jau šajā nedēļas nogalē, 7. decembrī. Norisam tagad 12 punktu pārsvars pār Verstapenu, bet Piastri no līdera atpaliek 16 punktus.