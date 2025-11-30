Ločmelis un Vilmanis AHL spēlēs gūst vārtus. VIDEO
Latvijas uzbrucēji Dans Ločmelis un Sandis Vilmanis sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačos guva pa vārtiem un tika atzīti par spēles trešajām zvaigznēm.
Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" viesos ar 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) pārspēja Belvilas "Senators". Trešā perioda septītajā minūtē Ločmelis ar sagatavotu plaukstas metienu no distances panāca 5:3, tāpat viņš atdeva rezultatīvu piespēli komandas trešajos gūtajos vārtos.
DANS LOCMELIS HAS GOALS IN BACK-TO-BACK GAMES pic.twitter.com/uhYINeumtH— Providence Bruins (@AHLBruins) November 30, 2025
Šajā spēlē Ločmelis divreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Šosezon Ločmelis 18 mačos iekrājis 12 rezultativitātes punktus (7+5), pēdējās divās spēlēs izceļoties ar 1+1 katrā. Tikmēr Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" mājās ar 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) zaudēja Toronto "Marlies". Otrā perioda trešajā minūtē, Vilmanis nepieskatīts pie vārtiem, ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 1:3.
TEDDY TOSS ENGAGE pic.twitter.com/65qsHZgpJG— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) November 29, 2025
Vilmanis trīsreiz meta pa vārtiem un cīņu pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. Sezonā kopumā latvietim 17 spēlēs ir 11 punkti (4+7), pēdējos divos mačos kopā iekrājot 2+2.
Vēl sestdien bez latviešiem pieteikumos Ērika Mateiko pārstāvētā Hēršijas "Bears" mājās ar rezultātu 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) uzvarēja Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", kuru pārstāv Raivis Ansons, kā arī Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" izbraukumā ar 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) uzvarēja Tūsonas "Roadrunners". Ansona komanda, Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" un Ločmeļa vienība šobrīd ieņem pirmās trīs vietas līgā.