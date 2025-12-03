Mārtiņš Meiers Igauniju nomaina pret Lietuvu, "Rīgas zeļļi" atrod jaunu leģionāru
Latvijas basketbolists Mārtiņš Meiers basketbolista karjeru turpinās Lietuvas vienībā "Gargždai", trešdien savā "Instagram" kontā paziņoja Gargždu vienība. Savukārt Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" ir vienojusies par līgumu līdz sezonas beigām ar 23 gadus veco Džeipī Pegīsu, trešdien paziņoja klubs.
Otrdien tika ziņots, ka Meiers neturpinās pārstāvēt Igaunijas klubu Tallinas "TalTech"/"Alexela". Meiers pievienojās "TalTech"/"Alexela" pirms šīs sezonas. Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) viņš devās laukumā deviņās spēlēs, vidēji mačā izceļoties ar 9,1 punktu un 3,8 atlēkušajām bumbām. "Gargždai" Lietuvas čempionātā ar četrām uzvarām desmit spēlēs ieņem piekto vietu deviņu komandu konkurencē.
Pagājušās sezonas ievadā 34 gadus vecais basketbolists aizvadīja vienu spēli "Saldus" kluba rindās pēc spēka otrajā Latvijas līgā, bet pēc tam pievienojās Tallinas "Kalev"/"Cramo, kurā iepriekš spēlēja 2022./2023. gada sezonā, palīdzot komandai kļūt par Igaunijas čempioni.
Karjeras laikā Meiers ir spēlējis arī Latvijas klubos "Ventspils", "Liepājas lauvas", "VEF Rīga" un "Rīgas zeļļi", bet ārzemēs spēlējis Polijā, Vācijā, Melnkalnē, Kazahstānā, Francijā un Beļģijā. Latvijas izlasē Meiers laika posmā no 2011. gada līdz 2021. gadam aizvadīja 63 oficiālos mačus, vidēji spēlē iekrājot 8,3 punktus.
Savukārt Meiera bijusī komanda "Rīgas zeļļi" atraduši aizstājēju Tomam Skujam, kas iepriekš pārcēlās uz Vāciju. Pegīsa debija ir gaidāma jau trešdien, kad "Rīgas zeļļi" Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā Saldū spēlēs ar Čehijas vienību "Olomoucko". Amerikāņu saspēles vadītājs sezonas ievadā tika izraudzīts NBA G-līgas drafta pirmajā kārtā un paguva aizvadīt vienu maču Detroitas "Motor City Cruise" komandā.
Iepriekšējās četras sezonas Pegīss spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionāta pirmās divīzijas komandās Grīnvilas "Furman Paladins" un Oburnas "Tigers". Produktīvākajā sezonā "Furman Paladins" rindās aizsargs vidēji mačā atzīmējās ar 18,4 punktiem, 4,3 atlēkušajām bumbām, 4,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,2 pārtvertām bumbām.
"Rīgas zeļļi" ziņo, ka viens no Pegīsa līdzšinējās karjeras spilgtākajiem mirkļiem bijis 2023. gada ASV koledžu čempionāta izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačs, kur Pegīss iemeta uzvaras metienu "Furman Paladins" uzvarā pār favorīti Šarlotsvilas "Virginia Cavaliers". "Pēc Skujas pārcelšanās uz Vāciju tirgū meklējām papildinājumu," skaidro "Rīgas zeļļu" prezidents Edgars Buļs, piebilstot, ka tika izskatījtas vairāk nekā desmit kandidatūras, un par labāko gan treneri, gan kluba vadība atzina Pegīsu.
"Pegīss ir spēlētājs, kurš spēj gan pats sev izkārtot metienu dažādos veidos, gan arī apgādāt ar piespēlēm partnerus - tieši šāda profila spēlētāju meklējām, lai jauna saspēles vadītāja integrēšana komandā būtiski neatšķirtos no tā, kādā manierē spēlēja Skuja," skaidro Buļs.
"Rīgas zeļļi" ar divām uzvarām un tikpat neveiksmēm ENBL turnīra tabulā ieņem 15. vietu 26 komandu čempionātā, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā ar desmit uzvarām 11 spēlēs "Rīgas zeļļi" ieņem otro vietu.