92 gadu vecumā miris Itālijas tenisa leģenda Pjetrandželi
Pirmdien, 92 gadu vecumā miris izcilais Itālijas tenisists Nikola Pjetrandželi, ziņo Itālijas Tenisa federācija (FITP).
"Itāļu teniss sēro par aizgājušo ikonu. Nikola Pjetrandželi, vienīgais itālietis, kurš uzņemts Pasaules tenisa slavas zālē, ir miris," pavēstīja FITP.
1933. gadā Tunisijā dzimušais Pjetrandželi līdz šī brīža ATP ranga vicelīderim Janikam Sineram tika uzskatīts par visu laiku labāko Itālijas tenisistu. Savas karjeras laikā viņš izcīnīja 44 vienspēļu titulus, tostarp divas reizes triumfēja "Grand Slam" turnīros (Francijas atklātajā čempionātā 1959. un 1960. gadā).
Pjetrandželi vēl ir divi zaudējumi Francijas atklātā čempionāta finālos pret spāni Manuelu Santanu (1961. un 1964. gadā), kā arī sasniegts Vimbldonas čempionāta pusfināls (1960. gadā). Itālieša kontā ir arī uzvaras Francijas atklātajā čempionātā vīriešu un jauktajās dubultspēlēs un fināls Vimbldonā vīriešu dubultspēlēs.
Pjetrandželi Itālijas izlases rindās aizvadīja 164 spēles Deivisa kausa izcīņā, bet kā kapteinis pirmo reizi aizveda valstsvienību līdz triumfam turnīrā 1976. gadā.