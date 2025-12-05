Olimpiskās spēles bez NHL hokejistiem? Pastāv arī šāds scenārijs
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komisāra Gerija Betmena vietnieks Bils Deilijs atklājis priekšnosacījumus, pie kuriem līga lemtu tomēr neļaut tās hokejistiem doties uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā.
Jau ziņots, ka iepriekš tika paziņots par Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlējošo hokejistu atgriešanos olimpisko spēļu apritē pirmo reizi kopš 2014. gada.
Spēles Milānā plānotas vēl būvniecības stadijā esošajā arēnā "Santagiulia", kuras pabeigšana krietni iekavējusies. Tāpat spēles notiks izstāžu centrā "Fiera Milano", kur hokeja ledus laukums tiks izveidots vien uz olimpisko spēļu laiku.
Tieši ap "Santagiulia" arēnas pabeigšanas kavēšanos izveidojušās lielākās bažas. Sākotnēji visus darbus bija plānots pabeigt līdz šī gada decembrim, pēc kā tās ledu pārbaudītu ar U-20 turnīra aizvadīšanu. Tomēr darbi nenoritēja vēlamajā tempā un U-20 sacensības jaunajā arēnā nenotiks, jo gluži vienkārši tā vēl nebūs pabeigta.
NHL komisārs Gerijs Betmens pauda savas bažas par šīs arēnas celtniecības termiņu iekavēšanos. Novembrī uz Itāliju devās NHL delegācija, kura novēroja progresu paveiktajos darbos, taču vēlējās, lai darbu apjoms tiktu vēl palielināts. Savukārt olimpisko spēļu organizatori jau pavēstījuši, ka tiem nav plāna B, ja "Santagiulia" arēna netiks pabeigta laikā. Tas nozīmē, ka organizatori paļaujas uz to, ka celtniecības fāzi izdosies noslēgt līdz nākamā gada janvārim, pēc kā varētu aizvadīt pārbaudes spēles un pārbaudīt ledu.
Visdrīzāk pabeigšanas darbi varētu notikt lielā steigā. NHL hokejisti jau informēti, ka, iespējams, apstākļi ap arēnu nebūs pašā augstākajā līmenī. Tāpat zināms, ka ledus laukuma izmēri nebūs tādi, kādi tie ir NHL - 61x25,9 metri, bet gan mazāki (60x26 metri). Tas ir pušu vienošanās pārkāpums, jo sākotnēji tika lemts par spēlēšanu uz NHL izmēra laukumiem. Tika ziņots, ka, lai arī vienošanās pārkāpta, nez vai tas kļūs par iemeslu, lai NHL lemtu par tās spēlētāju nesūtīšanu uz olimpiskajām spēlēm.
Medija "Daily Faceoff" žurnālists Mets Larkins gan pajautājis Betmena vietniekam Bilam Deilijam, pie kādiem apstākļiem NHL hokejisti tomēr izlaistu Milānas olimpiskās spēles, saņemot tiešu atbildi. "Viss atkarīgs no tā, ar kādu procentu esat gatavs prognozēt, ka olimpisko spēļu hokeja arēna netiek pabeigta laikā. Ja arēna nebūs pabeigta, NHL hokejisti uz Milānu nebrauks."
Jāmin, ka jau 5. februārī olimpisko spēļu hokeja turnīru uzsāks sievietes, bet sešas dienas vēlāk, 11. februārī - vīrieši. Kā jau minēts, pirms turnīra sākuma ir vēl jāizmēģina ledus un komandām jāaizvada atsevišķas pārbaudes spēles. Piemēram, Latvijai Milānā paredzēta šāda spēle pret Šveici. Tas nozīmē, ka "Santagiulia" arēnai jābūt pabeigta jau janvārī.
Gadījumā, ja NHL hokejisti tomēr nebrauktu uz olimpiskajām spēlēm, tas krietni ietekmētu Latvijas hokeja izlases sastāvu. NHL šobrīd spēlē veseli seši hokejisti - vārtsargi Elvis Merzļikins un Artūrs Šilovs, aizsargs Uvis Balinskis, kā arī uzbrucēji Zemgus Girgensons, Rodrigo Ābols un Teodors Bļugers. Ar NHL līgumiem vēl ir arī Dans Ločmelis, Anrī Ravinskis, Eduards Tralmaks, Ēriks Mateiko, Sandis Vilmanis un Raivis Ansons - viņi visi gan spēlē savu klubu fārmklubos Amerikas hokeja līgā. Šāds lēmums ietekmētu arī citas olimpiskā turnīra dalībnieces.
Latvijas hokeja izlase Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs vienā grupā spēlēs pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm.