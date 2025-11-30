Jēkaba Kalendas četrinieks bobsleja Pasaules kausa sacensību otrajā braucienā pakāpjas uz 12. vietu, uzvar vācieša Frīdriha četrinieks
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu svētdien Austrijā izcīnīja 12. vietu Pasaules kausa otrā posma sacensībās, bet Renāra Grantiņa četrinieks bija 21. pozīcijā.
Uzvaru svinēja Vācijas pilota Frančesko Frīdriha pilotētais četrinieks, kas pēc pirmā brauciena bija līderis, bet otrajā ar otro rezultātu bija gana, lai nosargātu uzvaru. Summā 0,28 sekundes viņam zaudēja tautietis Johanness Lohners, bet 0,47 sekundes atpalika itālis Patriks Baumgartners, kurš par nieka sekundes simtdaļu pārspēja vēl vienu Vācijas pilotu Ādamu Amūru.
Kalendas četrinieks, kas ar grūtībām kvalificējās otrajam braucienam, summā zaudēja 0,97 sekundes, bet līdz 11. pozīcijai pietrūka tikai divu sekundes simtdaļu.
Kalenda ar stūmējiem Edgaru Unguru, Matīsu Mikni un Mairi Kļavu pirmajā braucienā bija 20. jeb pēdējie, kuri tika pie otrā brauciena. Grantiņš ar stūmējiem Dāvi un Lauri Kaufmaņiem, kā arī Edgaru Nemmi, Latvijas pirmajai ekipāžai zaudēja četras sekundes simtdaļas, kā pirmie paliekot aiz strīpas.
Sešas sekundes simtdaļas aiz Kalendas bija Austrijas otrā ekipāža, kas bija tuvu tam, lai bez otrā brauciena atstātu abas Latvijas komandas.
Otrajā braucienā Kalendam ar partneriem bija septītais ātrākais starta ieskrējiens un trešais rezultāts finišā no visiem braucējiem, piekāpjoties tikai Lohneram un Frīdriham.
Startēja 30 četrinieku ekipāžas.
Pagājušajā nedēļā sezonas pirmajā posmā Kalendas pilotētais četrinieks ieņēma 17. vietu, Grantiņa ekipāža ierindojās 20. pozīcijā, kamēr dubultuzvaru svinēja vācieši, pirmo vietu izcīnot Johannesam Lohneram.
Kalendas pilotētā ekipāža pagājušajā sezonā četrinieku sacensībās Pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma devīto vietu, bet junioru konkurencē ierindojās aiz vācieša Ādama Amūra. Labāko rezultātu divniekos Kalenda sasniedza Altenbergā, kur bija sestais.
Grantiņam šī ir debijas sezona Pasaules kausā. Pagājušajā sezonā Eiropas kausa sacensībās Grantiņš kopvērtējumā ieņēma otro vietu aiz vācieša Maksimiliāna Illmaņa pilotētās ekipāžas, trīs Siguldas posmos izcīnot attiecīgi trešo un divas otrās vietas, bet pirmajā no Siguldas Eiropas kausa posmiem izcīnot arī otro vietu Eiropas junioru čempionātā.
Sākot ar šo sezonu, Latvijas bobsleja komandas galvenais treneris ir Emīls Cipulis.
Šosezon sportistiem, cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamais posms novembra pēdējā nedēļā notiks Īglsas trasē Austrijā, decembra vidū skeletonisti sacentīsies Lillehammerē, ceturto posmu uzņems Sigulda, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.