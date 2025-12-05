Atklāj iespējamo Mazura algu Dienvidkorejā, kur izskatīta arī Ainara Bagatska kandidatūra
Šonedēļ tika oficiāli paziņots, ka par jauno Dienvidkorejas basketbola izlases galveno treneri kļūs latvietis Nikolajs Mazurs. Valsts basketbola blogeris atklājis, ka uz šo posteni pretendējis arī Ainars Bagatskis, kas izraisījis ažiotāžu viņa esošajā darbavietā Polijā.
Jaunu treneri Dienvidkorejas Basketbola asociācija sāka meklēt pēc neapmierinošā rezultāta Āzijas kausā, kurā nācās izstāties pēc ceturtdaļfināla. Tas lika asociācijai izšķirties par jaunu virzienu - ārzemju trenera noalgošanu.
Tomēr izrādās, ka Mazurs nav bijis vienīgais kandidāts no Latvijas. Kā šonedēļ sociālajā tīklā "X" norādījis Dienvidkorejas basketbola blogeris, kurš par vietējās groza bumbas notikumiem ziņo jau vairāk nekā 20 gadus, tad izskatīts ticis bijušā Latvijas izlases trenera, pašreizējā Vroclavas "Slask" un Ukrainas valstsvienības stratēģa Ainara Bagatska vārds.
'Ainars Bagatskis' is considered a strong candidate as the next head coach for the S.Korean national basketball team.— 알럽바스켓공 (@baekpd1983) December 2, 2025
He is a Latvian national and has been head coach for various clubs and countries over the past few decades.#AinarsBagatskis #KNT pic.twitter.com/Dhbo78xaiO
Bagatskis no 2010. līdz 2017. gadam trenēja Latvijas valstsvienību, savukārt kopš 2019. gada ar īsu pārtraukumu strādā Ukrainas valstsvienības galvgalī. Pirms šīs sezonas 58 gadus vecais speciālists uzsāka darbu Polijā ar ULEB Eirokausa komandu "Slask", iegūstot apkārtējo simpātijas. Polijas līgā ar bilanci 5-3 klubs ieņem septīto vietu, bet Eirokausā ar 4-5 ir astotie A grupā.
Apkārtējo cieņu Bagatskis izpelnījies, jo uzticās spēlētājiem, kuriem citi treneri, iespējams, nez vai uzticētos. Tas attiecas uz vietējiem poļu jaunajiem basketbolistiem, un Bagatskis ir jau izpelnījies arī Polijas nacionālās izlases Igora Miličiča uzslavas. Viņi viens pret otru spēkojās Eirokausa ietvaros, kur Miličičs ikdienā strādā ar Saloniku "Aris". "Cepuri nost trenerim Bagatskim, kurš dod pietiekami daudz iespēju jaunajiem poļu basketbolistiem. Mani kā Polijas izlases treneri tas ļoti iepriecina."
Trener Śląska Ainars Bagatskis – nieoficjalnie wymieniany także jako potencjalny następca Igora Milicicia w naszej kadrze – znalazł się na celowniku federacji Korei Południowej.— SuperBasket (@superbasketpl) December 3, 2025
Oferta rocznego kontraktu może opiewać na 300-400 tys. dol.#plkpl
CZYTAJ: https://t.co/T7zV5giGDV pic.twitter.com/RlfMVZws6z
Nav zināms, vai Dienvidkorejas basketbola blogera izplatītā ziņa ir patiesa jeb vai tik tiešām Bagatskis bija viens no izskatītajiem kandidātiem. Ziņa gan guva ažiotāžu Polijā, medijam "Super-Basket.pl" aprakstot, ka Korejas Basketbola asociācija izskatījusi trenerus gan no Eiropas, gan ASV. Tā bijusi gatava piedāvāt viena gada līgumu ar algu robežās no 300 līdz 400 tūkstošiem ASV dolāru (257 līdz 343 tūkstoši eiro). Iespējams, šāda alga piedāvāta arī Mazuram, tomēr tās apmērs precīzi nekur nav minēts.
Ziņā par Mazura noalgošanu netika minēts arī līguma ilgums, tomēr nospraustie mērķi lika uzskatīt, ka sadarbība plānota ilgākā termiņā par vienu gadu - Mazuram tika noteikts izcīnīt zeltu 2026. gada Āzijas spēlēs un iekļūt 2028. gada vasaras olimpiskajās spēlēs, kurās Korejas Republika nav piedalījusies kopš 1996 .gada.
Attiecībā uz Bagatski, viņš tiek uzlūkots kā potenciāli nākamais Polijas basketbola izlases treneris. Tas gan pie nosacījuma, ja pēc 2027. gada, kad plānots nākamais Pasaules kauss, Polijas izlasē plānotas trenera izmaiņas. Miličičs par Polijas izlases galveno treneri strādā jau kopš 2021. gada, abos Eiropas čempionātos aizvedot poļus līdz vismaz ceturtdaļfinālam (2022. gadā tie spēlēja par medaļām, zaudējot cīņā par bronzu).