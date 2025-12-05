Lando Noriss ātrākais Abū Dabī "Grand Prix" pirmajos divos treniņos; Verstapens turpat blakus
Kopvērtējuma līderis Lando Noriss piektdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pēdējā, 24. posma - Abū Dabī "Grand Prix" - pirmajos divos treniņos.
Pirmajā treniņu sesijā "McLaren" pilots Noriss veica apli minūtē un 24,485 sekundēs, apsteidzot Maksu Verstapenu ("Red Bull") par 0,008 sekundēm, bet Šarls Leklērs ("Ferrari") bija par 0,016 sekundēm lēnāks un bija trešais.
Savukārt otrajā treniņu sesijā Noriss uzlaboja savu rezultātu par vairāk nekā sekundi un savu ātrāko apli veica minūtē un 23,083 sekundēs. Arī šajā sesijā otro labāko rezultātu sasniedza Verstapens, atpaliekot no "McLaren" pārstāvja 0,363 sekundes, bet trešais, piekāpjoties 0,379 sekundes, bija Džordžs Rasels ("Mercedes").
Sestdien tiks aizvadīta noslēdzošā treniņu sesija un kvalifikācija, bet svētdien tiks aizvadīta sezonas noslēdzošā sacīkste, kurā tiks noskaidrots pasaules čempions.
Kopvērtējumā līderpozīciju ar 408 punktiem saglabā Noriss, bet pēc uzvaras Kataras "Grand Prix" pagājušajā nedēļā uz otro vietu pakāpies Verstapens, kurš zaudē līderim tikai par 12 punktiem, bet Piastri atpaliek no komandas biedra par 16 punktiem un ir trešais. Uzvaru Konstruktoru kausā jau ir nodrošinājusi "McLaren" vienība.
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".