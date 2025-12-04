Latvijas vīriešu basketbola izlase FIBA rangā zaudē vēl vienu pozīciju
Latvijas vīriešu basketbola izlase pēc 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajām spēlē pasaules rangā zaudējusi vienu vietu un atrodas 12. pozīcijā, vēsta Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Latvijas komanda FIBA rangā sakrājusi 711,9 punktus. Latviju par vienu vietu apsteidza Turcija, kas pirms tam atradās 12. pozīcijā.
Latvijas valstsvienība 2023. gadā pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra ieņēma 29.vietu, bet Džakartā un Manilā izcīnītās sešas uzvaras nodrošināja kāpumu līdz astotajai vietai. Pēc pagājušā gada februārī aizvadītajiem Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem latvieši pakāpās uz sesto pozīciju.
Savukārt pēc zaudējuma Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra finālā Latvijas basketbola izlase noslīdēja trīs pozīcijas zemāk, devīto vietu saglabājot līdz septembrim, bet Eiropas čempionāta finālturnīra Latvijas vienība atkāpās uz 11. pozīciju.
Pasaules ranga līdere ar 871,8 punktiem joprojām ir olimpiskā čempione ASV, otro vietu saglabā Eiropas čempione Vācija (794,2 punkti), bet trešā ir Serbija (788,8 punkti). Francija (780,1 punkti) ir saglabājusi ceturto vietu, piektā ir Kanāda (778,8 punkti), sestā - Austrālija (758,8 punkti), septītā - Spānija (748,2 punkti), astotā - Argentīna (733,7 punkti), devītā - Lietuva (726,6 punkti), bet labāko desmitnieku noslēdz Brazīlija (725,5 punkti).
Igaunija ar 338 punktiem ar par divām vietām augstāk un ieņem 37.vietu. FIBA rangs tiek aprēķināts, ņemot vērā komandu rezultātus oficiālajos FIBA turnīros pēdējo astoņu gadu laikā, piemērojot dažādus koeficientus atkarībā no spēles statusa, norises vietas un rezultāta starpības. FIBA rangu tabulai ir izšķiroša nozīme, dalot komandas izlozes grozos pirms lielajiem starptautiskajiem turnīriem.
🚨 WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) December 4, 2025
Türkiye 🇹🇷 are the risers of Top 20 after a stellar performance in #FIBAWC Qualifiers 🔥 pic.twitter.com/m1OUssi2e2