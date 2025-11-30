Šilovs neveiksmīga snieguma dēļ NHL spēlē tiek nomainīts; Ābola "Flyers" svin uzvaru
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien neveiksmīga snieguma dēļ tika nomainīts Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" ar 2:7 (1:2, 0:3, 1:2) piekāpās Toronto "Maple Leafs".
Šilovs spēli sāka "Penguins" vārtos, bet 25. minūtē, kad bija ielaidis četras ripas no desmit metieniem, tika nomainīts. Atlikušajā laikā Tristans Džarijs tika galā ar desmit no 13 metieniem. Šilovs ticis nomainīts pēdējās divās spēlēs, ielaižot astoņas ripas no 20 metieniem.
Pitsburgas komandā vārtus guva Sidnijs Krosbijs un Bens Kindels. Krosbijam tas bija 641. vārtu guvums NHL, un šajā statistikas rādītājā viņš apsteidza 15. vietā bijušo Deivu Andrejčuku.
Pretiniekiem devītajā mačā pēc kārtas pie punktiem tika Olivers Ēkmans-Lāšons, kurš šajā spēlē guva vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Tāpat vieni vārti un viena piespēle bija Ostonam Metjūsam, Nikolā Ruā un Bobijam Makmanam, bet ar divām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Morgans Railijs. Vēl vārtus guva Īstons Kouens, Dakota Džouša un Nikolass Robertsons. "Penguins" ar 29 punktiem 24 spēlēs ir astotā Rietumu konferencē, kur "Maple Leafs" ar 25 punktiem 25 dueļos ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā.
Ābola pārstvētā Filadelfijas "Flyers" izcīna uzvaru
Turpretī uzvaru svinēja uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers", kas viesos ar 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) pārspēja Ņūdžersijas "Devils". Ābols uz ledus pavadītajās desmit minūtēs un 45 sekundēs vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, uzvarēja četros no 13 iemetieniem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Filadelfijas vienībā ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Ouens Tipets, tāpat divus vārtus guva Matvejs Mičkovs, bet vienus - Trevors Zīgrass. Divas rezultatīvas piespēles bija Trevisam Koneknijam. "Devils" komandai vārtus guva Šimons Nemecs, Dosons Mersers un Timo Maiers. "Flyers" ar 31 punktu 24 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē, bet "Devils" ar 33 punktiem 25 mačos ir divas pozīcijas augstāk.
Bļugera "Canucks" papildlaikā cieš zaudējumu
Tikmēr Vankūveras "Canucks", kas joprojām spēlē bez Teodora Bļugera, viesos ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Losandželosas "Kings". Uz Anžes Kopitara vārtu guvumu viesiem atbildēja Evanders Keins, bet papildlaika ceturtajā minūtē uzvaras vārtus guva Adrians Kempe. "Canucks" guvusi 23 punktus 26 spēlēs un ieņem 14. vietu Rietumu konferencē, kur "Kings" ar 31 punktu 25 mačos ir piektā.