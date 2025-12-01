Kristers Aparjods testa sacensībās Kortīnas olimpiskajā trasē izcīna otro vietu
Iepriekšējā nedēļas nogalē Kortīnas renes sporta veidu trasē norisinājās testa sacensibas pirms jaunās Pasaules kausa sezonas kamaniņu sportā. Labākais no latviešiem bija Kristers Aparjods, kurš vīriešu konkurencē kāpa uz goda pjedestāla otrā pakāpiena. Sacensībās gan piedalījās arī seši agresorvalsts sportisti.
Kamaniņu sportā jaunā Pasaules kausa sezona sāksies šajā nedēļas nogalē, bet pirms tās visi sportisti aizvadīja testa sacensības olimpiskajā trasē Kortīnā. Tās pie reizes bija arī pirmās kvalifikācijas sacensības uz olimpiskajām spēlēm.
Vislabāk no latviešiem klājās Kristeram Aparjodam, kurš vīriešu konkurencē izcīnīja augsto otro vietu. Pirmajā braucienā ar laiku 53,136 sekundes viņš bija trešais, bet otrajā braucienā pacēlās par vienu pozīciju. Sacensībās uzvarēja austrietis Jonass Milers, kuram Aparjods piekāpās 0.173 sekundes. Trešo vietu izcīnīja cits austrietis Volfgangs Kindls, bet labāko sešiniekā vēl iekļuva Fēlikss Lohs un Makss Langenhans no Vācijas, kā arī Niko Gleišers no Austrijas.
"Man patīk Kortīnas trase un šis man ir lielisks sezonas sākums. Cerēsim, ka tā arī turpināsies," pēc sacensībām citēts Aparjods. Labāko desmitniekā finišēja arī Gints Bērziņš, kuram divu braucienu summā astotais labākais rezultāts, bet Kaspars Rinks finišēja 23. vietā.
Sievietēm Latvijas kamaniņu sportistēm tik labi neklājās. Elīna Ieva Bota abos braucienos bija devītā ātrākā, kas arī kopvērtējumā deva vietu pirmā desmitnieka beigās, bet Kendija Aparjode ar 12. un desmito vietu braucienos finišēja 11. vietā.
Dāmām uzvarēja vāciete Merle Fraebele, kas aiz sevis atstāja tautieti Jūliju Taubicu un austrieti Līzu Šulti. Vēl labāko sešiniekā iekļuva Ešlija Farkharsone no ASV, Natālija Māga no Šveices un Verena Hofere no Itālijas.
Neveiksmīgs otrais brauciens liedza Mārtiņam Botam/Robertam Plūmem cīnīties par pjedestālu vīriešu divnieku sacensībās. Pēc pirmā brauciena abi atradās piektajā vietā, bet otrajā braucienā uzrādīja tikai 13. ātrāko laiku, kas tos atmeta uz desmito vietu kopvērtējumā. Virs viņiem atradās cits Latvijas divnieks, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts. Vīriešiem labāko trijniekā iekļuva divas vācu ekipāžas, kam pa vidu atradās amerikāņi.
Sieviešu divniekos labāko sešiniekā iekļuva Kitija Bogdanova/Marta Robežniece, kuras to noslēdza. Savukārt Anda Upīte/Madara Pavlova uzrādīja septīto labāko rezultātu. Komandu stafetē latvieši ierindojās uzreiz aiz labāko trijnieka, ceturtajā vietā.
Kā jau iepriekš ziņots, testa sacensībās oficiāli atgriezās agresorvalsts sportisti, kuriem iepriekš par labu lēma Sporta aribtrāžas tiesa. Līdz ar to seši krievu sportisti, trīs vīrieši un trīs sievietes, piedalījās sacensībās. Vīriešiem neviens no sportistiem netika labāko divdesmitniekā, bet dāmām Darja Oļesika finišēja 19. vietā. Vīriešiem kopumā piedalījās 44 sportisti, dāmām 41 sportiste, vīriešu divniekos 25 ekipāžas, bet sieviešu divniekos - 18.
Šajā nedēļas nogalē Insbrukā sāksies jaunā Pasaules kausa sezona. Tās ietvaros no 2. līdz 4. janvārim paredzēts posms Siguldā, kas pie reizes būs arī kvalifikācijas sacensības uz Milānas olimpiskajām spēlēm. Ņemot vērā Sporta arbitrāžas tiesas labvēlīgo lēmumu krievu sportistu sakarā, pagaidām līdz galam nav zināms, vai posms Latvijā notiks. Sporta likums liedz rīkot starptautiskas sacensības ar krievu un baltkrievu sportistiem dalībnieku vidū jebkādā statusā.