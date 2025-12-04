Roberts Bukarts pārstāvēs Austrijas klubu "Pioneers Vorarlberg", laukumā varētu iziet jau rīt
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Roberts Bukarts karjeru turpinās Austrijas klubā Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", kas spēlē Starptautiskajā Centrāleiropas Hokeja līgā (ICEHL), ceturtdien savā tīmekļa vietnē paziņoja klubs. Četras iepriekšējās sezonas 35 gadus vecais Bukarts pavadīja Čehijas ekstralīgas vienības Ostravas "Vitkovice" rindās.
"Pioneers Vorarlberg" ir paziņojuši par līguma parakstīšanu ar Latvijas uzbrucēju Robertu Bukartu," ziņo Austrijas klubs. Klubs norāda, ka ar Bukarta piesaistīšanu tiek risināts Neitana Bērka savainojums, un cer uz hokejista pieredzi, un prasmi uzbrukumā un rezultativitātes punktiem, kā arī spēli vairākumā.
Tiek ziņots, ka Jūrmalā dzimušais var būt komandas sastāvā jau piektdienas izbraukuma spēlē ar Lincas "Black Wings". "Bukarts ir gudrs uzbrukumā un ar lielisku metienu. Viņam ir iespaidīgs CV, un viņš sniegs gan pieredzi mūsu ģērbtuvē, gan draudus pretinieku vārtiem uz ledus," par jaunpienācēju saka komandas galvenais treneris Juhanness Nīgārs.
Bukarts Ostravas klubā spēlēja arī 2019./20. gada sezonā, nākamo sezonu sāka Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubā Čerepovecas "Severstaļ", pēc tam pārejot uz citu šīs līgas klubu Rīgas "Dinamo", bet pēc tam četras sezonas aizvadot Ostravā.
Jūrmalnieks piecās sezonās "Vitkovice" komandā Čehijas čempionāta pamatturnīrā un izslēgšanas spēlēs aizvadīja 246 spēles, sakrājot 156 (69+87) rezultativitātes punktus.
Pagājušajā sezonā Bukarts 46 Čehijas čempionāta pamatturnīra spēlēs sakrāja 15 (6+9) rezultativitātes punktus, bet piecās izslēgšanas turnīra spēlēs guva vienus vārtus.
2023. gada pasaules čempionāta bronzas medaļnieks kopā ar jaunāko brāli Rihardu bija pirmais ārvalstu spēlētāju brāļu duets Ostravas vienības vēsturē.
Bukarts Čehijā ir pārstāvējis arī Prāgas, Tršinecas un Zlīnas komandas. Uzbrucējs pēc sešām sezonām KHL komandā Rīgas "Dinamo" arī 2015./16. gada sezonu sāka šajā vienībā, taču nespēja pārliecināt trenerus par savu lietderību, un līgumsaistības ar viņu tika pārtrauktas. Pēc tam viņš pārcēlās uz Čehiju. Hokejists 11 reizes ir pārstāvējis Latvijas valstsvienību pasaules čempionātos.
"Pioneers Vorarlberg" ICEHL turnīra tabulā ar 16 punktiem 24 spēlēs ieņem pēdējo vietu 13 komandu vidū. ICEHL spēlē Austrijas, Itālijas, Slovēnijas un Ungārijas klubi.