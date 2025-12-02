Izaks Hadžars
Citi sporta veidi
Šodien 19:45
Izaks Hadžars piebiedrosies Maksam Verstapenam "Red Bull" vienībā
Pirmās formulas (F-1) Francijas pilots Izaks Hadžars nākamajā sezonā būs Maksa Verstapena komandas biedrs "Red Bull" vienībā, vēsta komanda. 21 gadu vecais Hadžars savā debijas sezonā, pārstāvot "Red Bull" hierarhijā zemāk esošo komandu "Racing Bulls", šobrīd kopvērtējumā ir desmitais.
Augstvērtīgāko rezultātu viņš sasniedza Nīderlandes "Grand Prix", kurā izcīnīja trešo vietu. Pērn viņš kļuva par F-2 vicečempionu, bet pirms tam startēja zemāka līmeņa formulu sacīkstēs.
"Racing Bulls" vienībā Hadžara vietu aizņems britu pilots Arvīds Lindblads, kurš brauks kopā ar jaunzēlandieti Līamu Losonu. 18 gadus vecais Lindblads būs vienīgais debitants nākamās sezonas sākumā.
Lindblads šosezon bija sestais F-2 meistarsacīkstēs, bet pirms tam brauca citos formulu seriālos.