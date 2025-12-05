Lebronam Džeimsam pārtrūkst unikāla rekordsērija NBA
Visu laiku rezultatīvākais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs Lebrons Džeimss ceturtdien guva tikai astoņus punktus, tomēr tas palīdzēja Losandželosas "Lakers" tikt pie panākuma viesos mačā ar Toronto "Raptors" vienību.
"Lakers" bija pārāki ar 123:120 (31:26, 36:32, 33:40, 23:22), bet Džeimsam pārtrūka 1297 spēļu sērija ar desmit vai vairāk gūtiem punktiem. Pēdējo reizi divciparu skaitli gūtajos punktos Džeimss nesasniedza 2007. gada 5. janvārī mačā pret Milvoki "Bucks", kad laukumu arī atstāja ar astoņiem punktiem.
Džeimss ceturtdienas mačā pēdējās sekundēs varēja gūt grozu un pagarināt šo sēriju, tomēr nolēma piespēlēt Rui Hačimuram, kurš realizēja uzvaras vērto tālmetienu. Džeimss maču noslēdza ar realizētiem četriem no 17 metieniem no spēles un astoņiem punktiem, kā arī 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām izcīnītām bumbām zem groziem.
"Nav nekādu domu. Mēs uzvarējām," pēc spēles uz jautājumu par sajūtām, ka sērija pārtrūkusi, atbildēja Džeimss. "Spēlēju basketbolu pareizajā veidā. Vienmēr vēlos veikt pareizās darbībās. Tā esmu mācīts un to esmu darījis visas savas karjeras laikā," par piespēli Hačimuram uzvaras metienā teica visu laiku rezultatīvākais NBA spēlētājs.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 44 punktiem bija Ostins Rīvzs, kura rēķinā arī desmit rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas, bet 17 punktus guva Deandrē Eitons.
Mājinieku rindās divciparu skaitli gūtajos punktos sasniedza septiņi spēlētāji, bet rezultatīvākais ar 23+11 un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija Skotijs Bārnss, kuram pavisam nedaudz pietrūka līdz "triple double".
Citā mačā pamatīgu sagrāvi piedzīvoja līgas vājākā komanda Vašingtonas "Wizards", kas savā laukumā ar 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37) piekāpās Bostonas "Celtics" basketbolistiem. Divciparu skaitli gūtajos punktos "Celtics" rindās sasniedza septiņi spēlētāji, bet rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Deriks Vaits. "Wizards" rindās, kas piedzīvoja 18. zaudējumu 21 mačā, rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kristians Džeimss Makolums.