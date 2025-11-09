“OnlyFans” zvaigzne grib pārstāvēt Latviju, Tramps tuvojas Miera balvai un pirātiskā Krievija - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas un pasaules sportā aizejošā nedēļa bija bagāta ar dažādiem spilgtiem un interesantiem notikumiem – ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Latviešu izcelsmes britu kanoe airētājs Kurts Adamss Rozentāls pēdējas dienās tika skaļi apspriests pat visas pasaules līmenī. Pikanta video dēļ viņam aizvērušās durvis uz Lielbritānijas izlasi, bet Latvija gaida ar atplestām rokām. Arvien biezāki mākoņi savelkas ap 2026. gada futbola Pasaules kausu, kam jānotiek ASV, Kanādā un Meksikā. Tagad FIFA prezidents Džanni Infantino paziņojis par īpašu miera balvu, kas jau tuvākajās nedēļas varētu sameklēt savu pirmo ieguvēju – daudziem ir aizdomas, ka izlozes ceremonijas vieta Vašingtona varētu nebūt nejauša… Krievija turpina cīņu gaiteņos, lai izmānītu vēl kādu vietu olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs – redzēsim, ar ko tas viss beigsies. Latvijas hokeja izlase ar pieticīgām sekmēm startē “Vācijas kausā”, Dāvis Bertāns guvis savainojumu, handbola izlase atkal atgriezusies pasaules čempionāta pamatkvalifikācijā, bet Aļona Ostapenko “WTA finals” dubultspēļu turnīru pēc trim uzvarām grupas mačos izstājas pusfinālā.