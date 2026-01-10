Kādas lietas nedrīkst pirkt "second hand" veikalos
"Second hand" veikali var būt īsta zelta bedre: tajos viegli atrast izdevīgus piedāvājumus un unikālas lietas. Taču ir arī otra puse – viegli pakļauties vilinošiem piedāvājumiem un iztērēt naudu velti.
Ja uzticas tikai acīm, nevis prātam, veiksmīgi atradumi "second hand" veikalos var radīt daudz problēmu un sagādāt vairāk nepatīkamu emociju nekā prieka.
Amerikāņu interjera stiliste un vintāžas eksperte Lija Ešlija attiecībā uz "second hand" veikaliem ievēro vienkāršu principu, ko viņa skaidro šādi: "Ja es atrodu lietu projektam, kas prasa daudz laika tīrīšanai vai "atjaunošanai", es vienmēr sev jautāju: vai tas tiešām ir tā vērts? Vai nav saprātīgāk pavadīt laiku un naudu un vienkārši nopirkt jaunu lietu."
Viņas komanda aptaujāja interjera dizainerus par to, ko nevajadzētu pirkt "second hand" veikalos – un ko viņi iesaka iegādāties vietā.
Kāpēc nevajadzētu pirkt lietas "second hand" veikalos, īpaši tekstilu
"Svarīgi atcerēties: "second hand" veikalos nekas nav izmazgāts," atgādina Ešlija izdevuma "Martha Stewart" materiālā. Šis nav parasts veikals ar jaunām un tīrām precēm. Tāpēc, pērkot jebko – sākot no apģērba līdz mājas priekšmetiem – pārliecinieties, ka varēsiet to izmazgāt vai notīrīt.
Personīgais komforts vispirms
Uzņēmuma "Urban Redeux" īpašniece Vilova Vraita, uzsver, ka viss ir atkarīgs no personīgā komforta. "Es pirkšu baltas dvieļus, gultas veļu un vannas istabas paklājiņus – tos viegli izbalināt. Bet lietas, ko nevajadzētu pirkt "second hand" veikalos, ir materiāli ar dziļiem traipiem, pūkainiem kamoliņiem vai nolietots pleds – tos es atstāju veikalā. Visticamāk, nekāda tīrīšana nepalīdzēs."
Dekoratīvie spilveni
Visi dzirdējuši padomu izvairīties no spilveniem "second hand" veikalos, jo pastāv risks sastapties ar prusakiem, utīm un citiem nepatīkamiem pārsteigumiem. Tomēr ekspertu viedokļi šeit atšķiras.
Lija Ešlija pērk tikai spilvenus ar rāvējslēdzēju – tā var izņemt pildījumu un izmazgāt pārvalku.
Savukārt dizainere Debija Dailija uzskata, ka, ja atrodat patiešām unikālu spilvenu no kvalitatīva materiāla vai ar skaistu izšuvumu un tas ir labā stāvoklī, ir jēga to nopirkt, bet pēc tam noteikti nodot ķīmiskajā tīrītavā.
Paklāji
"Es gandrīz nekad nepērku paklājus "second hand" veikalos," stāsta Vraita. Lielākoties tie nav vintāžas roku darbs, turklāt profesionāla tīrīšana maksā dārgi. Nekad nevar zināt, kādi traipi vai dzīvnieku smakas tur var būt. Parasti tas nav tā vērts. Izņēmums ir reti sastopami vintāžas paklāji, taču parastajās izpārdošanās tos gandrīz nekad nevar atrast.
Lietas ar traipiem
Varētu šķist, ka laba mazgāšana un iecienīts traipu tīrīšanas līdzeklis atrisinās jebkuru problēmu. Taču, pēc Dailijas teiktā, ja lieta ar traipu nonākusi "second hand" veikalā, visticamāk, to jau mēģināja notīrīt – un neizdevās. Viņa arī izvairās no nikotīna, ūdens un pelējuma traipiem. "Mēbeles ar redzamu pelējumu vai smaku labāk atstāt, ja neesat gatavi pilnīgai restaurācijai."
Flīsa izstrādājumi
Flīsa jakas, bērnu apģērbs un pledi ātri zaudē izskatu un pārklājas ar pūkainiem kamoliņiem. "Es nekad nepirkšu fliša segu "second hand" veikalā," stāsta Vraita. "Tās ir lētas, ātri nolietojas, un, ja jau pirkt, tad tikai jaunu."
Lietas ar nolietotu apdari
Cik skaista lieta arī nebūtu, ja tās apdare ir saplīsusi vai stipri nolietojusies, labāk no tās atteikties, jo audumu pārapdare maksā ļoti dārgi.
Ko nevajadzētu pirkt no koka izstrādājumiem un mēbelēm
Ne visas koka mēbeles ir piemērotas restaurācijai. "Ja tas nav masīvkoks, ko var slīpēt un pārklāt no jauna, netērējiet naudu. Īpaši izvairieties no laminētās skaidu plātnes," saka Ešlija.
Vraita skaidro, kāpēc nevajadzētu pirkt lietas "second hand" ikdienas lietošanai. Viņa iesaka pārbaudīt, vai atvilktnes kustas viegli, vai pārklājums ir labā stāvoklī, un vai mēbele ir stabila, jo uz tās tiks liktas lietas, balstīsies un pārvietosies.
Izvairieties no sliktas kvalitātes konstrukcijām, kā arī rūpīgi pārbaudiet mēbeļu finiera pārklājumu – intensīvas lietošanas gadījumā tas bieži atlīmējas un gandrīz nav salabojams.
Rūsas skartas metāla mēbeles
Rūsa bojā metālu un padara mēbeli nedrošu. "Rūsas process burtiski ēd metālu, un balsts zaudē izturību," skaidro Dailija. Krāsa šeit nepalīdzēs.
Mēbeles no trausliem materiāliem
Dailija mīl marmora galdiņus, bet ar piebildi: "Ja uz marmora ir traips, to vairs nevarēs noņemt." Vienīgais risinājums – apgriezt galda virsmu, ja tas ir iespējams.
Lietas ar bojājumiem vai kukaiņu pēdām
"Ja protat remontēt – lūdzu," saka Dailija. Taču, ja ne, vecās, plānās krēslu un dīvānu kājas padara mēbeli pārāk trauslu un neuzticamu.
Pītās mēbeles
Remonts skaistai pītai mēbelei var izrādīties pārāk dārgs. "Ja neprotiet to izdarīt paši – labāk paiet garām," iesaka Dailija.
Ko nevajadzētu pirkt no vintāžas priekšmetiem
Skaistu izgrebtu glāzi viegli sajaukt ar dārgu lietu. Dailija iesaka izmantot "Google" attēlu meklēšanu – tā jūs varēsiet saprast, ko nevajadzētu pirkt "second hand" veikalos, lai nenopirktu viltojumu.
Ešlija arī brīdina par veselības riskiem: "Vintāžas šķīvji un kristāls var saturēt svinu. Tos labāk izmantot kā dekoru, nevis ēdiena pasniegšanai."
Vecie ventilatori
Tie var izskatīties stilīgi, bet ir bīstami. "Asmeņi ir metāla, un attālums starp režģa stieņiem ir pārāk liels – tur viegli iedurt pirkstu vai sapīt matus," skaidro Dailija.
Retro rotaslietas
Dailija nesen pati kļuva par upuri: viņa nopirka auskarus, domājot, ka tie ir dzintara, bet izrādījās – plastikas. Lai atšķirtu vērtīgu rotaslietu no bižutērijas, jāprot tās atpazīt. "Pērkot vintāžu, jums jāzina precīzi, ko paņemat," saka viņa.
Bērnu preces
Daudzas vecās šūpoles, gultiņas un bērnu spēļu rāmji neatbilst mūsdienu drošības standartiem. Cik burvīgi arī neizskatītos vintāžas koka gultiņa, Dailija brīdina – tā var būt noklāta ar svina krāsu vai saturēt citus nedrošus elementus.
Tāpat jāpasaka "nē" vecajām bērnu auto sēdeklīšiem un citai bērnu ekipēšanai, kas neatbilst mūsdienu drošības prasībām. Vecais bērnu apģērbs no second-hand veikala ir bīstams, jo agrāk ražotāji maz zināja par dažādu ķimikāliju un materiālu kaitīgumu un tos izmantoja plaši. Šādu lietu iegāde var būt bīstama bērna veselībai.
Ko nevajadzētu pirkt, lai nesabojātu veselību un neiegādātos viltojumu
Visbeidzot, "second hand" veikalos nevajadzētu pirkt virtuves ierīces, elektroniku un rotaslietas. Šajā gadījumā ir grūti garantēt higiēniskumu, drošību un, runājot par rotaslietām, autentiskumu.
Griešanas dēļi
"Es nepērku griešanas dēļus un virtuves virsmas no masīvkoka," saka Ešlija.
Vienkāršs iemesls – tos nav iespējams kvalitatīvi dezinficēt bez agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem.
Elektronika
"Vienmēr pārbaudiet, vai lampas un elektroierīces darbojas, pirms tās paņemat mājās," iesaka Ešlija. Parasti veikalā ļauj pieslēgt ierīci kontaktligzdai. Ja jums to neļauj – dodieties prom. Vienlaikus neparastas lampas bieži ir riskantas: tās parasti nav sarežģīti pārsavienot, bet risks joprojām pastāv.
Izstrādājumi ar sudraba pārklājumu
Īsts sudrabs – lieliska atradne, bet sudraba pārklājuma lietas bieži vien rada vilšanos. "Ar laiku tās kļūst tumšas un pelēcīgas," saka Dailija.
Vraita dalās pieredzē: "Es stundām ilgi tīrīju lielu sudraba pārklājuma šķīvi, bet metāls bija pārāk bojāts. Kopš tā laika es ļoti rūpīgi pārbaudu šādas lietas."