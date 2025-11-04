Bobsleja un skeletona preses konference pirms jaunās sezonas
Otrdien, 4. novembrī, Latvijas Bobsleja un skeletona federācija aizvadīja pirmssezonas preses konferenci, kurā informēja par gatavošanos jaunajai sezonai un mērķiem ...
FOTO: bobslejā uz Milānas olimpiskajām spēlēm mērķē braukt ar vīriešu un sieviešu ekipāžām, skeletonā - gados jauniem sportistiem
Šodien, 4. novembrī, notikušajā Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas preses konferencē tika informēts par gatavošanos sezonai un mērķiem olimpiskajā gadā. Šajos renes sporta veidos Milānas un Kortīnas spēlēs cer startēt ar divām vīriešu un vienu sieviešu ekipāžu bobslejā un veseliem četriem skeletonistiem.
Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija šodien Rīgā pulcēja sportistus, trenerus, partnerus un mediju pārstāvjus, lai prezentētu komandas gatavību olimpiskajai sezonai. 2026. gada Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija cer startēt ar divām vīriešu (piloti Jēkabs Kalenda un Renārs Grantiņš) un vienu sieviešu ekipāžu (pilote Amēlija Kotāne), savukārt skeletonā — ar diviem kungiem (Emīlu Indriksonu, Dāvi Valdovski) un divām dāmām (Martu Andžāni, Dārtu Neimani).
Preses konferenci atklāja federācijas prezidents Ansis Zeltiņš, uzsverot, ka pēdējā gada laikā notikušas būtiskas pārmaiņas, kas nesušas jaunu enerģiju komandai. “Olimpiskā sezona ir klāt. Mēs bobslejā maisiņu esam apgriezuši uz otru pusi — ar jaunu komandu un jaunu struktūru,” sacīja Zeltiņš, akcentējot arī sekmīgi īstenoto valsts līdzfinansēto tehnisko programmu, kas ļāvusi nodrošināt modernāko ekipējumu un inventāru. “Tie ir resursi, bez kuriem šajā sporta līmenī nav iespējams konkurēt. Mērķis ir vienkāršs — būt uz starta visās disciplīnās un cīnīties par pjedestālu,” viņš piebilda.
Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāve Anita Muižniece uzsvēra, ka valsts atbalsts ziemas sporta tehniskajai sagatavošanai bijis kritiski svarīgs. “Svarīgi nav tikai aizbraukt uz Olimpiādi — svarīgi ir būt labākajā formā tieši spēļu laikā un iedvesmot valsti,” norādīja Muižniece, norādot, ka rezultāti tiek gaidīti arī ilgtermiņā. Starp federācijas sadarbības partneriem uzrunu teica SIA "Balcia Insurance SE" viceprezidents Reinis Bērzkalns, kurš pauda gandarījumu par ilgstošo sadarbību: “Mēs esam kopā ar sportu, kas iemieso drosmi, tradīcijas un Latvijas unikālo Siguldas trasi. Ar lepnumu atbalstām šīs komandas jauno posmu.” Savukārt "Oil Recovery" valdes loceklis Nauris Bertmanis izcēla kopīgo enerģiju ar komandu: “Mēs esam jauna komanda ar lielām ambīcijām, un redzam tieši tādu pašu sparu Latvijas sportistos. Tas mūs vieno.”
Skeletona izlases galvenais treneris Igo Šteinbergs informēja, ka komanda sezonai sagatavota rūpīgi un ar stratēģisku skatījumu. “Komanda ir ļoti jauna — vecākais sportists ir tikai 20 gadus vecs. Bet tieši tādēļ enerģijas un izsalkuma ir daudz. Mūs gaida intensīvs grafiks: pieci Pasaules kausa posmi un pieci Eiropas kausa posmi, lai maksimāli palielinātu kvalifikācijas iespējas,” sacīja Šteinbergs. Viņš norādīja, ka mērķis ir kvalificēt vismaz divus sportistus vīriešu konkurencē un vienu līdz divas dāmas, taču konkurence sieviešu ieskaitē šogad būs īpaši blīva. Par tehnikas attīstību treneris runāja ar īpašu aizrautību, uzsverot turpināto sadarbību ar Liepājas inženieriem: “Būvējam paši, attīstām paši — tas ir mūsu ceļš un mūsu spēks.” Startam Pasaules kausā Šteinbergs nosauca četrus sportistus: Emīls Indriksons, Dāvis Valdovskis, Marta Andžāne un Dārta Neimane.
Ar bobsleja komandas mērķiem dalījās tās vecākais treneris Emīls Cipulis: “Mēs līdzīgi kā skeletona izlase jau šonedēļ dodamies uz Kortīnu, kur paredzētas desmit intensīvas treniņdienas pirms Pasaules kausa starta. Tas nozīmē vismaz 30 braucienus, kuros varēsim objektīvi novērtēt gan sportistu gatavību, gan turpināt testēt jauno tehniku. Abas mūsu vīru ekipāžas startēs visos šīs sezonas Pasaules kausa posmos gan divniekos, gan četriniekos. Paralēli jau šobrīd ASV startē sieviešu komanda, kas pievienosies mums sezonas gaitā, tostarp Vinterbergā un Siguldā. Mērķis ir ambiciozs — uz olimpiskajām spēlēm aizvest trīs vienības: divas vīru divnieku un četrinieku ekipāžas, kā arī sieviešu komandu gan monobobā, gan divniekos. Tas ir izaicinošs, bet izdarāms uzdevums, un sagatavošanās periodā esam redzējuši — sportisti brauc stabili un pārliecinoši,” konferencē sacīja treneris Cipulis.
“Testu un treniņu procesā sportisti pierādījuši, ka ieguldītais darbs vasarā atmaksājies — fiziskā sagatavotība un starta rādītāji ir ļoti labi. Esam izmēģinājuši dažādas stūmēju kombinācijas un redzam, ka rezultāti starp ekipāžām būtiski nemainās, kas apliecina komandas dziļumu un gatavību startēt jebkurā sastāvā. Tas sportistiem dod pārliecību un mums — plašākas taktiskās iespējas,” teica Latvijas Bobsleja komandas vecākais treneris Emīls Cipulis.
Par tehniku atbildīgais treneris Edgars Maskalāns norādīja, ka, dodoties uz Kortīnu, komandas rīcībā būs trīs četrinieku (divas "Wallner" un vienas BTC kamanas) un trīs divnieki (divi BTC un viens "Wallner" bobs). Pieejami būs seši pilni sliežu komplekti un papildu iepriekšējo sezonu risinājumi. “Testēsim un meklēsim optimālo kombināciju, kas ļaus sacensties par augstākajām vietām. Visi desmit komandas sportisti reāli pretendē uz olimpisko sastāvu — šobrīd galvenais ir stabils darbs un sezonas dinamika,” sacīja bobsleja treneri.
Preses konferencē tika skarts arī jautājums par iespējamo Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Ansis Zeltiņš norādīja, ka šobrīd praktiskas sekas nav sagaidāmas, jo kvalifikācijas mehānisms un normatīvie nosacījumi padara šo scenāriju maz ticamu: “Ja situācija mainīsies, rīkosimies atbilstoši starptautiskajai un valsts likumdošanai.” Noslēgumā Zeltiņš aicināja sekot līdzi komandai visa gada garumā un īpaši izcēla gaidāmo Pasaules kausa posmu Siguldā, kas būs nozīmīgs gan sportistiem, gan līdzjutējiem. “Turēsim īkšķus un ticēsim komandai. Talants ir, tehnika ir, komandas gars ir — tagad atliek braukt!”