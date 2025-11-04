Potenciālajam olimpietim Fediram Kuļišam grūtības ar latviešu valodas apguvi pagaidām liedz iegūt Latvijas pilsonību
Daiļslidotājam un potenciālajam olimpietim Fediram Kuļišam Latvijas pilsonību traucē iegūt nepilnvērtīgas valodas zināšanas, otrdien vēstīts žurnāla "Sporta Avīze" novembra numurā.
20 gadus vecais Kuļišs šī gada sākumā ASV izcīnīja 24. vietu pasaules čempionātā, tādējādi nopelnot Latvijai otro ceļazīmi uz Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm vīriešu sacensībās. Vēl vienu ceļazīmi uz Milānu izcīnīja Deniss Vasiļjevs, kurš ierindojās 11. vietā. Latvija ir viena no tikai piecām valstīm, kas uz olimpiskajām spēlēm šajā kategorijā nopelnījusi vairāk nekā vienu ceļazīmi. Ar trim sportistiem uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm brauks ASV un Japāna, bet pa diviem pārstāvjiem būs arī Francijai un Itālijai.
Kijivā dzimušais Kuļišs uz Latviju pārcēlās 16 gadu vecumā drīz pēc kara Ukrainā sākuma. Latviju starptautiskās sacensībās viņš pārstāv kopš 2023./2024. gada sezonas, bet piedalīties olimpiskajās spēlēs šobrīd nevarētu, jo tam ir nepieciešama pilsonība. Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) ģenerālsekretāre Anna Beļēviča sarunā ar "Sporta Avīzi" nenoliedza, ka, trīs ar pusi gadus dzīvojot Latvijā, Kuļišam nav izdevies pienācīgā līmenī iemācīties valsts valodu. "Viņš mācās - divreiz nedēļā ir privātskolotāja, bet kursi pat katru dienu. Viņš ir spēcīgs daiļslidošanā, bet ne tik spēcīgs valodu apgūšanā," pauda Beļēviča, uzsverot, ka došanās uz parlamentu ir procesā. Šobrīd gan beidzot iesniegums Saeimā ticis saņemts, bet paredzams, ka to nesāks skatīt ātrāk par nākamo nedēļu.
Kā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "4. studija" norādījis Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs Raitis Keselis, lai drīkstētu doties uz starta četrgades nozīmīgākajā sporta notikumā, atlēts pilsonību var iegūt pat olimpisko spēļu atklāšanas dienā. Ja Kuļišam pie pilsonības nesanāks tikt, otru Latvijai pienākošos vietu varētu aizņemt Kirils Korkačs, kurš gan šobrīd vēl nav savācis nepieciešamo punktu tehnisko minimumu, lai drīkstētu tik augsta līmeņa sacensībās startēt, tomēr viņš no tā neatrodas tālu. Korkačs šogad bija 38. vietā starp 41 sportistu pasaules junioru čempionātā.
Šī gada septembrī Saeima Latvijas pilsonību piešķīra 15 gadus vecam Kijivā dzimušam tekvondo sportistam Eduardam Cibuļam, kurš pērn, pārstāvot Latviju, kļuva par Eiropas kadetu čempionu. Arī Cibuļa mūsu valstī ieradās drīz pēc pilna apmēra kara sākuma, bet viņš latviešu valodu šobrīd jau pārvalda brīvā līmenī.
Milānas ziemas olimpiskās spēles norisināsies no nākamā gada 6. līdz 22. februārim. Vīriešu individuālās sacensības gaidāmas 10. un 13. februārī.