Pasaules eksčempionu šahā Kramņiku vaino 29 gadus vecā amerikāņu lielmeistara Narodicka traģiskajā nāvē

Pirms divām nedēļām šaha pasauli satrieca 29 gadus vecā amerikāņu lielmeistara un šaha popularizētāja Daniela Narodicka pēkšņā nāve. Kaut gan oficiāli nāves cēlonis joprojām nav atklāts, kā iespējamo versiju min pašnāvību vai nejaušu pārdozēšanu, daudzi viņa nāvē vaino bijušo pasaules čempionu Vladimiru Kramņiku, kurš pēdējā gada laikā viņu vajāja ar pastāvīgām apsūdzībām krāpšanā, izraisot pat daudzu citu elites šahistu nosodījumu. Vēl jo ironiskāk ir tas, ka tieši 50 gadus vecais Kramņiks bija Narodicka bērnības elks.
Starptautiskā Šaha federācija (FIDE) dažas dienas pēc Narodicka nāves paziņoja, ka sāks Ētikas un disciplinārā komiteja sāks izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai pret Kramņiku veicami disciplinārpasākumi par viņa aizskarošajiem publiskajiem komentāriem “pirms un pēc [Narodicka] traģiskās nāves”. Vēl vairāk, daudzi elites šahisti pieprasa, lai Kramņiks neizsprūk sveikā, tā kā viņš ne tikai pastāvīgi indēja dzīvi Narodickim, bet arī vairākiem citiem šahistiem, viņus apsūdzot krāpšanā, bet neuzrādot nekādus pierādījumus.
FIDE prezidents Arkādijs Dvorkovičs savulaik mēģinājis pārliecināt Kramņiku būt “mazāk agresīvam” savos nepamatotajos apgalvojumos par krāpšanos tiešsaistes šahā attiecībā uz konkrētiem spēlētājiem. Dvorkovičs norādīja, ka nevēlas nevienu apvainot, kamēr FIDE ētikas komisija nav pabeigusi izmeklēšanu un publiskojusi secinājumus, taču piebilda, ka viņa “labais draugs” Kramņiks bija “aizgājis pārāk tālu nepareizajā virzienā”. “Vladimirs ir labs draugs. Un mums daudzus gadus bijušas labas attiecības. Es vienmēr viņu atbalstīju. Mēs visi jūtam, ka šī (krāpšanās apsūdzību) lieta aizgāja nepareizā virzienā. Es mēģināju neformāli pārliecināt Vladimiru Kramņiku, ka viņam vajadzētu būt mazāk agresīvam. Ne pēc tā, kas notika [ar Danielu], bet jau pirms šī incidenta. Jau sen, jo man šķita, ka tas pāršauj pār strīpu. Es arī lūdzu viņu sniegt pilnu metodoloģiju, statistikas skaidru zinātnisku pamatojumu, ko viņš izmanto, lai paustu savus mājienus vai apsūdzības. Un mēs to no viņa nesaņēmām,” laikraksts “Indian Express” citē Dvorkoviča teikto apaļā galda diskusijā ar presi FIDE Pasaules kausa laikā Indijas pilsētā Goa.
Narodickis vienmēr kategoriski noliedzis jebkādas apsūdzības krāpšanā, arī viņu labi pazinušie šahisti apgalvoja, ka viņš nekad mūžā nebūtu krāpies. Tieši sava kādreizējā elka pastāvīgās apsūdzības emocionāli sagrāva jauno amerikāni, kurš eksčempionu nodēvēja par “sliktāku nekā netīrumi” un vairākkārt izteicies, ka Kramņiks cenšas sagraut viņa dzīvi un dara to apzināti. Savā pēdējā mūža vakarā Narodickis piedalījās ilgā šaha ātrspēles maratonā, ko translēja tiešraidē. Daudzi pievērsa uzmanību, ka Narodickis ir ļoti emocionāli nestabils, viņš vairākkārt pieminēja, cik ļoti Kramņika kampaņa ir viņu emocionāli iedragājusi. “Kopš Kramņika [apsūdzību sākšanās] problēma ir tā, ka, tikko es sāku spēlēt labi, cilvēki sāk domāt vissliktāko,” viņš sacīja.
Liktenīgā seansa straumēšanas laikā kopā ar Narodicki bija divi viņa draugi, kas, redzot viņa emocionāli nestabilo stāvokli, mēģināja viņu pierunāt pārtraukt un doties pie miera. Galu galā, viņiem tas izdevās, un draugi devās mājup. Nākamajā rīta viņi Narodicki atrada jau mirušu.
Kramņiks nelikās mierā arī Narodicka nāves dienā. “Nelietojiet narkotikas,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. Pēc tam viņš publicēja oficiālu paziņojumu, kurā noraidīja jebkādas pret sevi vērstas apsūdzības, paziņoja, ka pret viņu pašu un ģimeni vērsta draudu kampaņa, bet beigās piebilda, ka ir “labā fiziskā un psihiskā stāvoklī un nekādā gadījumā neplāno izdarīt pašnāvību”. Vienlaikus viņš piedraudējis ar iesūdzēšanu tiesā vadošajiem šahistiem, kuri publiski viņu saista ar Narodicka nāvi.
2023. gadā populārais šaha portāls “Chess.com” slēdza Kramņika kontu sakarā ar to, ka viņš to izmantoja, lai izplatītu nepamatotas apsūdzības pret desmitiem spēlētāju. Savukārt vietnē “change.org” jau vairāk nekā 50 000 cilvēki parakstījuši petīciju ar aicinājumu FIDE diskvalificēt Kramņiku un atņemt viņam visus titulus.
Viens no visu laiku izcilākajiem šahistiem Garijs Kasparovs, kurš pēc 15 gadu dominēšanas savu pasaules čempiona titulu zaudēja 2000. gadā tieši Kramņikam, “YouTube” intervijā “Brīvās Krievijas forumam” izteicās šādi: “Nezinu kādēļ, bet dažus pēdējos gadus [Kramņiks] nodarbojās gandrīz tikai ar to, lai kādu pieķertu, nospiestu, un tur bija ne tikai Daņa Narodickis. (..) Nezinu, kādā formā tiks uzrādita apsūdzība, taču pilnīgi skaidrs, ka Kramņika kampaņa viņu ietekmēja. (..) Gadījums ar Navaru, kurš daudziem šķita daudz ievainojamāks, un daudz citu apsūdzību… Neba velti Nakamura, kad par to runāja, viņam katrs otrais vārds bija lamuvārds (..) Slikts gadījums. Vēl vairāk, Kramņiks to uzkurina, viņš paziņoja, ja FIDE kaut ko darīs, viņš tiesāsies. Tas nav labākais visnotaļ cienījamas šaha karjeras noslēgums. Tas jau ir nenomazgājams traips. Nezinu, kā viņš vairs var parādīties jebkurā šaha turnīrā,. Viņš ir kļuvis vismaz par tādu, kuram nepaspiež roku.”
Jāpiebilst, ka čehu lielmeistars Davids Navara 2024. gadā kļuva par vienu no Kramņika kampaņas upuriem, un šogad viņš atzina, ka Kramņika pastāvīgās apsūdzības, FIDE ilgstošā klusēšana un vēlāk formālā atrakstīšanās viņu noveda tiktāl, ka apsvēra pašnāvības iespēju, tādēļ nācās vērsties pēc profesionāļu palīdzības. Kramņiks uz šo atzīšanos reaģēja, iesūdzot Navaru tiesā par neslavas celšanu un pieprasot publisku atvainošanos.
Ilggadējais šaha čempions Magnuss Kārlsens izteicās, ka Kramņikam bija labāka reputācija, nekā viņš to bija pelnījis, toties amerikānis Kristofers Hikaru Nakamura nebija tik diplomātisks. “Es to teicu agrāk un pateikšu vēlreiz, Kramņiks var iet d**st. Viņš var iet d**st un lai pūst ellē, tas ir viss, ko teikšu.”
