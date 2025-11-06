Citi sporta veidi
Šodien 21:16
NFL "Dallas Cowboys" talants nošaujas policijas pakaļdzīšanās laikā dažas dienas pēc sava zvaigžņu mirkļa laukumā
Nacionālās futbola līgas (NFL) Dalasas kluba “Cowboys” aizsargs Maršons Nīlends traģiski miris 24 gadu vecumā dažas dienas pēc tam, kad izcēlās ar savu pirmo piezemējumu jeb tačdaunu profesionālajā karjerā. Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Nīlends izdarījis pašnāvību policijas vajāšanas operācijas laikā.
Policija paziņojusi, ka likumsargi palīdzēja Teksasas Sabiedriskās drošības departamentam atrast automašīnu, kas pēc ceļu satiksmes pārkāpuma trešdienas vakarā aizbēga no notikuma vietas. Nīlenda automašīnu likumsargi atrada avarējušu Dalasā, bet pats pārkāpējs bija aizbēdzis, un viņa meklēšanā iesaistīja policijas suņus un dronus.
Pēc trim stundām Nīlendu atrada ar šautu brūci, pēc visa spriežot, viņš izdarījis pašnāvību. ESPN vēsta, ka meklēšanas laikā policisti bija saņēmuši informāciju, ka sportists “paudis pašnāvnieciskas domas”.
Dalasas “Cowboys” Nīlendu izvēlējās 2024. gadā. Pirmdienas zaudējumā “Arizona Cardinals” Nīlends bija guvis pirmo piezemējumu savā karjerā.