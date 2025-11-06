Slikta ziņa Latvijas izlasei: Dāvis Bertāns guvis traumu, ilgi nevarēs doties laukumā
Dāvis Bertāns
Slikta ziņa Latvijas izlasei: Dāvis Bertāns guvis traumu, ilgi nevarēs doties laukumā

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns traumas dēļ nespēlēs turpmāko pusotru mēnesi, vēsta Serbijas medijs "Mozzartsport.com".

Bertāns guvis paceles cīpslas traumu, un viņa atlabšanas periods tiek prognozēts 45 dienas, līdz ar to latviešu uzbrucējs nevarēs palīdzēt Latvijas izlasei novembra beigās gaidāmajās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

Šajā Eirolīgas sezonā Bertāns astoņos mačos vidēji 22 minūtēs guvis 11 punktus, izcīnījis 3 atlēkušās bumbas un atdevis 1,4 rezultatīvas piespēles.

