Divkārtējā olimpiskā čempiona Pļuščenko dēliņam liek uzstāties smagi slimam, viņu aizrauj ar ātro palīdzību
Bargu kritiku soctīklos izpelnījies divkārtējais olimpiskais čempions un daudzu citu titulu ieguvējs, pasaulslavenais krievu daiļslidotājs Jevgeņijs Pļuščenko un viņa sieva, producente Jana Rudkovska, kuri Sanktpēterburgas ledus šovā “Dusošā skaistule” izlaida savu 12 gadus veco dēlu Aleksandru. Puika devās laukumā smagi slims, un pēc uzstāšanās viņu nācās aizvest ar neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu.
Vecāki taisnojās, ka bija spiesti laist laukumā savu dēlu, par spīti augstajai temperatūrai (39,5 grādi!) un nespēkam, jo viņam nebija atrodams aizvietotājs.
“Saņkam visu nakti bija temperatūra, to centāmies mazināt, bija nelabums, briesmīgs stāvoklis. Domājām — viss. Bet nebija, kur likties, vajadzēja slidot. Atceros sevi — arī man reizēm nācās tā darīt. Šodien Jana pareizi pateica: “Un kā būtu, ja tas būtu pasaules čempionāts, un tu šādā stāvoklī? Nav variantu!” Protams, tur ir citas metodes, stiprākas tabletes. Bet mēs viņu sabarojām ar dažādiem “nurofēniem” un viņš noslidoja, īsts varonis,” Pļuščenko teikto citē “Sport24”.
43 gadus vecā Pļuščenko dzimšanas dienas šovā “Dusošā princese” viņš pats atveidoja karaļa lomu, bet viņa dēls — prinča lomu.
Kompānijas “Angeli Pļuščenko” ģenerāldirektore un šova producente Jana Rudkovska izdevumam “Sport-Ekspress” apstiprināja, ka dēls uzstājās smagi slims, to skaidrojot ar aizvietošanas grūtībām: “Diemžēl tēta dzimšanas dienā Aleksandram kļuva slikti. Naktī uzkāpa temperatūra, no rīta mēģinājām to pazemināt— kļuva nedaudz labāk. Tāpēc viņš uzstājās, lai gan bija temperatūra. Aleksandram ir galvenā loma šovā — viņš atveido princi, un aizstāt nebija iespējams. Tā ir liela loma, un rīta laikā būtu grūti sagatavot kādu citu. Bija variants, ka prinča vietā noslidotu horeogrāfs, bet Aleksandrs atteicās. Viņi ar Jevgeņiju nolēma, ka viņš slidos. Redzējām, ka viņam kļūst sliktāk. Tagad viņš uzraudzībā atrodas viesnīcā kopā ar manu mammu, kura ir ārste. Es arī biju pie viņa un tūlīt atkal braucu. Ārsti teica, ka likt slimnīcā nav vajadzības. Viņam iedotas stipras zāles, pašlaik novērojam. Vakarā bija jādodas uz Maskavu, bet pašlaik paliekam Sanktpēterburgā. Šādā situācijā braukt nevar, domāju, paliksim vēl uz diennakti.”
Šis gadījums izraisīja vētrainu kritiku sociālajos tīklos: lietotāji apsūdzēja vecākus bezatbildībā un bērna ekspluatācijā šova un publiskā tēla dēļ. “Bērns ar temperatūru, bet viņi to uz ledus! Kādas šausmas. Tā nav gribasspēka audzināšana — tā ir vardarbība pret bērnu!”, “Galvenā loma svarīgāka par dēla veselību? Tad apsveicu, “cirks uz ledus” vairs nav metafora”, “Sabāza ar nurofēnu un vēl lepojas! Vai tas vispār ir normāli? Vai kāds no bērnu aizsardzības dienesta lasa šādas intervijas?”, “Kāds “varonis”? Viņam ir 12 gadi! Vecākiem vajadzēja atcelt uzstāšanos, nevis salīdzināt to ar pasaules čempionātu”, “Visa viņu glamūrīgā pasaule dzīvo pēc principa: bērns ir daļa no šova. Slims? Galvenais, lai aplaudē”, “Un tad brīnās, kāpēc zvaigžņu bērniem ir nervu sabrukumi. Jo viņus no mazotnes māca ciest un mocīties, lai saņemtu “patīk”.”
Jāpiebilst, ka Jevgeņijs Pļušenko ir divkārtējs olimpiskais čempions (2006. gadā individuālajā kategorijā un 2014. gadā komandu sacensībās), divkārtējs olimpiskais vicečempions (2002. un 2010. gadā), trīskārtējs pasaules čempions (2001., 2003., 2004. g.), kā arī septiņkārtējais Eiropas čempions (2000., 2001., 2003., 2005., 2006., 2010., 2012. g.). Ar septiņus gadus vecāko Janu Rudkovsku viņš sāka attiecības pēc viņas producētā dziedātāja Dimas Bilana uzvaras Eirovīzijā 2008. gadā.