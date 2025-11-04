Turpmāk citur pārraidīs Latvijas basketbola izlašu spēles
Latvijas Televīzija (LTV) no novembra pārraidīs nozīmīgākos Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) basketbola turnīrus, tai skaitā vīriešu un sieviešu basketbola izlašu spēles, pavēstīja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) pārstāve Ieva Rozentāle.
LSM šādas tiesības ieguvis no šā gada novembra līdz 2029. gadam kā Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) dalīborganizācija. LTV pārraidīs FIBA Pasaules kausu, FIBA Eiropas čempionātu, FIBA Pasaules kausa un FIBA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrus, kā arī FIBA Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrus. Lielo turnīru tiešraidēs sabiedriskie mediji atspoguļos ne tikai grupu spēles, bet arī ceturtdaļfinālus, pusfinālus un finālus.
LTV Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis pauda gandarījumu, ka LTV pēc daudzu gadu pārtraukuma varēs pilnvērtīgi atspoguļot Latvijas nacionālās vīriešu izlases oficiālās spēles. "Ar studijas programmu, intervijām un spēļu analīzi skatītājiem sniegsim plašāku izpratni par notiekošo un ļausim izbaudīt notikumu emocionālo gaisotni. Mūsu mērķis - kopā ar Latvijas izlasi doties ceļā uz 2027. gada Pasaules kausa finālturnīru," saka Ušackis. LTV7 un "replay.lv" būs skatāmas FIBA atlases turnīru tiešraides, kurās līdzjutēji varēs sekot līdzi Latvijas sieviešu un vīriešu basketbola izlašu spēlēm.
Sieviešu izlases Eiropas čempionāta atlases spēles gaidāmas 12. novembrī pret Slovēniju, 15. novembrī pret Nīderlandi, bet 18. novembrī pret Igauniju. Savukārt vīriešu izlases Pasaules kausa atlases spēles gaidāmas 28. novembrī pret Nīderlandi, bet 1. decembrī - pret Austriju. EBU un FIBA četru gadu līgums paredz, ka valstvienību basketbola spēles būs skatāmas 19 EBU dalīborganizāciju platformās Beļģijā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Somijā, Gruzijā, Ungārijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Portugālē, Slovākijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā un Ukrainā.