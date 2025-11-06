Krištianu Ronaldu atklāj, ka viņa līgava Džordžīna Rodrigesa neuztraucās, kādu saderināšanās gredzenu viņš viņai izvēlēsies
Futbola leģenda Krištiānu Ronaldu dalījies ar personīgām detaļām par savu bildinājumu līgavai Džordžīnai Rodrigesai.
Portugāles futbola zvaigzne nesenā intervijā ar Pīrsu Morganu atklāja, ko viņa ilggadējā partnere patiesībā domājusi par iespaidīgo saderināšanās gredzenu, kura vērtība tiek lēsta vairāk nekā pieci miljoni ASV dolāru (vairāk nekā 4,3 miljoni eiro)
Ronaldu, kura saderināšanās ar 31 gadu veco argentīniešu modeli tika paziņota augustā pēc astoņu gadu kopdzīves, atcerējās sarunu ar raidījuma vadītāju par to vakaru, kad viņš uzdeva liktenīgo jautājumu un pasniedza mirdzošo gredzenu. "Viena lieta, kas man viņā patīk – viņai nerūpēja pats gredzens," Ronaldu stāstīja Morganam ilgās sarunas laikā, kas tika publiskota otrdien, 4. novembrī. "Viņa man jautāja, vai es esmu patiess, un es atbildēju: “Es tevi gribu, un es gribu tevi precēt.””
Tā bija zīme, kas sportistam apliecināja – laiks ir īstais. “Es teicu: “Wow, šis ir īstais brīdis teikt jā.” Tas bija īstais laiks. Es zināju, ka kādu dienu to izdarīšu, bet nebiju plānojis, ka tas notiks tieši tad,” viņš dalījās, piebilstot: “Jo manas meitas to teica, mani draugi filmēja, un tas bija tas, ko es vēlējos, tāpēc es piedāvāju [gredzenu].”
Sportists atklāja, ka šajā “skaistajā brīdī” viņš teicis nelielu runu: “Tas bija vienkārši, es neesmu īpaši romantisks cilvēks,” viņš atzinās. “Nu, es esmu, bet ne tāds, kurš katru nedēļu mājās nes ziedus — bet esmu romantisks savā veidā. Tas bija skaisti, un es zināju, ka viņa ir manas dzīves sieviete, tāpēc es to izdarīju, un ceru, ka izdarīju labi.”
Ronaldu arī atklāja, kad viņš un Rodrigesa plāno precēties. “Mēs plānojam to pēc Pasaules kausa — ar trofeju!” viņš sacīja, paskaidrojot: “Viņa nav cilvēks, kuram patīk lielas ballītes. Viņai tas nepatīk. Viņa dod priekšroku privātiem notikumiem. Tāpēc es cienīšu šos lēmumus.”
Kad pāris 11. augustā paziņoja par saderināšanos, ziņa kļuva par interneta sensāciju. Rodrigesas milzīgā gredzena fotogrāfija – tik iespaidīga izmēra, ka tā acumirklī kļuva par ziņu virsrakstu – pārsteidza cilvēkus visā pasaulē.
Krištianu Ronaldu līgava Džordžīna Rodrigesa izrāda saderināšanās gredzenu
Sīkāka informācija par iespaidīgo dārgakmeni vēl nav atklāta ne no pāra, ne juveliera puses, taču eksperti visā pasaulē jau ir dalījušies savos minējumos par gredzena cenu un to, cik un kādi dimanti izmantoti šī iespaidīgā rotājuma radīšanā.
Londonā bāzētā 77 Diamonds pārstāvis Tobiās Korminds uzskata, ka Rodrigesas gredzens ir aptuveni 35 karātu (un tas ir tikai centrālais ovālais akmens!). Viņš uzskata, ka abās pusēs ir mazāki ovāli akmeņi, kas iestrādāti platīnā, kopā veidojot apmēram 37 karātus. Kormindā ieskatā gredzena izmērs ir salīdzināms ar slaveno Teilores-Bērtones dimantu — 69,42 karātu bumbierveida akmeni, ko Ričards Bērtons dāvināja Elizabetei Teilorei, un kuru viņš reportedly iegādājās no Cartier par vairāk nekā 1 miljonu dolāru izsolē.
Pēc Korminda teiktā, Rodrigesas gredzena vērtība ir apmēram 5 miljoni dolāru.
Krištianu Ronaldu un Džordžīna Rodrigesa ir kopā jau gandrīz desmit gadus. Viņiem ir trīs kopīgi bērni – meita Alana Martina (8) un dvīņi Bella (3) un Anhels. Puisēns nomira dzemdībās, atstājot neizdzēšamas bēdas abos jaunajos vecākos. Džordžīna ir pamāte arī sportista trim atvasēm, kuras pasaulē laidušas surogātmātes, kuru identitāte netiek atklāta.