Par erotisko video lidmašīnā Lielbritānijā diskvalificētais kanoe airētājs Kurts Adams Rozentāls tagad vēlas pārstāvēt Latviju
Kanoe airētājs Kurts Ādams Rozentāls, kurš par lidmašīnā filmētas seksuāla rakstura ainas publicēšanu savā "Instagram" kontā diskvalificēts no programmas Lielbritānijā, izteicis vēlmi mainīt pārstāvēto valsti uz dzimto Latviju, un Latvijas Kanoe federācija (LKF) tam neiebilst, apstiprināja LKF prezidente Lelde Laure
Kā ziņoja britu raidsabiedrība BBC, Lielbritānijas smaiļošanas un kanoe airēšanas federācijas ("Paddle UK") Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka Rozentāls ir "smagi diskreditējis" savu sporta veidu, martā savā publiskajā "Instagram" kontā augšupielādējot video, kurā viņš veic "seksuālu aktu" lidmašīnā. Papildus aizliegumam piedalīties treniņos un sacensībās viņš ir izslēgts arī no Pasaules klases programmas - Lielbritānijas Sporta loterijas finansētas iniciatīvas, lai palīdzētu sportistiem 2028. un 2032. gada olimpiskajās spēlēs -, ko organizē "Paddle UK".
"Viņš ir iesniedzis Lielbritānijas federācijai lūgumu par pāreju, kuru jāapstiprina Starptautiskajā Kanoe federācijā (ICF), kas lēmumu sola pieņemt līdz jaunajam gadam. Latvijas federācija piekritusi šai pārejai, un arī Lielbritānijas puse tai neiebilst," teica Laure. 2023. gada pasaules U-23 čempionātā airēšanas slalomā Rozentāls izcīnīja sudraba medaļu sacensībās ar kanoe. Kā skaidroja Laure, viņam līdz šim bijusi iespēja trenēties tādos apstākļos, kas ir ļoti dārgi un Latvijas sportistiem nepieejami. Tāpat Laure teica, ka LKF neesot no Lielbritānijas federācijas saņēmusi kādu informāciju par Rozentāla diskvalifikāciju.
Rozentāls iepriekš medijiem bija teicis, ka nezina savas diskvalifikācijas iemeslu, taču viņam ir aizdomas, ka tā ir saistīta ar viņa kontu tīmekļa vietnē "OnlyFans", kas ir pazīstama arī ar pieaugušajiem paredzēta satura izvietošanu. Jautāts, vai viņš nožēlo video publicēšanu, Rozentāls BBC sacīja, ka, atskatoties atpakaļ, droši vien neko tādu nebūtu publicējis. Saskaņā ar BBC rīcībā esošo informāciju, sportists martā publicēja fragmentu materiālam, kas sākotnēji ir bijis paredzēts platformai "OnlyFans". Video, kurā Rozentāls redzams dzimumattiecībās ar sievieti, ātri izplatījās sociālajos medijos un izraisīja rezonansi sporta sabiedrībā.
Ar kanoe airēšanu Latvijā nodarbojas Rozentāla brālis Klāss Francisks Rozentāls.