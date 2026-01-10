Rīgas autobusa pasažierus ar nazi biedē neadekvāta sieviete. "Viņai nepatika, kā mēs uz viņu skatāmies," atklāj pasažieris
Pirmdien, 5. janvārī, vairākus rīdziniekus 24. autobusā biedēja kāda neadekvāta sieviete, kurai rokās bija nazis. "Es varu neizturēt. Jūs paliksiet bez acīm," pasažieriem draudēja sieviete.
Vīrietis, kas iemūžināja notikušo, norāda, ka pamanīja sievieti, jo viņa jau iekāpjot autobusā kliegusi un spļaudījusies. "Mēs sākumā domājām, ka tā ir tikai neadekvāta kundzīte, tādēļ mēs viņu ignorējām. [...] Bet pretī viņai nestājāmies tādēļ, ka viņa bija sieviete. Ja ar mums tā runātu kāds vīrietis... tā jau būtu cita lieta," vietnē "Facebook" pauž Artjoms.
Vīrietis skaidro, ka sieviete viņam un draugam "piesējusies" tādēļ, ka "viņai neesot paticis, kā tie uz viņu paskatījušies". "Sieviete centās man uzbrukt, bet mēs tobrīd pat nepamanījām, ka viņai rokās ir nazis. [...] Pamanījām to tikai izkāpjot no autobusa. Tagad, protams, situācija rādās citā gaismā," atzīst Artjoms.
Vairāki iedzīvotāji ziņo, ka minēto sievieti manījuši jau iepriekš. "Redzēju viņu staigājam pa Rīgas ielām un skaļi kliedzot," norāda Jūlija. "Pirms divām dienām sieviete, kas stipri līdzinās šai kundzei, brauca ar mani vienā autobusā un ik pa laikam izplūda smieklos," norāda Jūlija. Bet Aleksandra dusmojas par to, ka neviens par notikušo nav ziņojis policijai. "Visi tikai šausminās par notikušo sociālajos tīklos un izplata baumas par likumsargu bezdarbību. Bet tajā pat laikā neviens policijai tā arī nepiezvana," secina Aleksandra.
"Rīgas satiksme" apstiprina, ka par notikušo uzzināja vienīgi pēc tam, kad video ar sievieti tika publicēts sociālajos tīklos. Uzņēmums pauž pateicību iedzīvotājiem, kuru precīzās norādes palīdzēja identificēt transporta līdzekli un iegūt video materiālus par notikušo. "Tie tiks nodoti turmpākām darbībām, lai šāda rīcība nepaliktu bez sekām," ziņo "Rīgas satiksme".
Tikmēr uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane raidījumā "Degpunktā" aicina pasažierus ziņot par neadekvātiem līdzbraucējiem, jo "brīdī, kad šie cilvēki izkāpj un mēs varam atviegloti uzelpot, ticams, ka kādam citam viņi drīz sagādās tieši tādas pašas galvassāpes". Bartaševiča-Feldmane norāda, ka ziņojot būtiski norādīt transportlīdzekļa numuru un precīzu laiku, jo tas ļauj operatīvi atrast salonā notikušo un pārskatīt videonovērošanas ierakstus.