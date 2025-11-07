Kopā ar citām ziemas sportu zvaigznēm. Bots/Plūme pievienojušies olimpisko spēļu partnera globālajai programmai
Latvijas Kamaniņu sporta federācija informē, ka kamaniņu sportisti Roberts Plūme un Mārtiņš Bots pievienojušies globālajai "Team Visa" programmai, kas atbalsta olimpiskos un paraolimpiskos sportistus visā pasaulē.
"Team Visa" sniedz sportistiem iespējas pilnveidot gan sportisko, gan personīgo attīstību, nodrošinot finansiālu, tehnisku un izglītojošu atbalstu. Tas ļauj sportistiem koncentrēties uz svarīgāko – augstvērtīgu sniegumu trasē un Latvijas pārstāvēšanu pasaules sporta virsotnēs.
"Visa" jau kopš 1986. gada ir olimpiskās kustības partnere un kopš 2002. gada – Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) globālais partneris. Uzņēmums atbalsta sportistus, kas iemieso izcilību, drosmi un izturību – vērtības, kas vieno sportu un sabiedrību.
Programma "Team Visa" šim olimpiskajam ciklam uzņem tikai četrus ziemas sporta atlētus Ziemeļeiropā, un starp tiem ir arī Latvija. Bez Bota un Plūmes šajā programmā tika iekļauti Somijas distanču slēpotājs Īvo Niskanens un Norvēģijas titulētā biatloniste Ingrīda Tandrevolda.
"Šī partnerība ir uzticības balsojums tam, ko darām ik dienu. Mēs strādājam ar vienu mērķi – padarīt Latviju lepnu," uzsver Roberts Plūme un Mārtiņš Bots. "Mēs lepojamies ar iespēju atbalstīt Mārtiņu un Robertu – Latvijas sportistus, kas iemieso izcilību un mērķtiecību. Mūsu reģionā ziemas sporta spēles vienmēr ir bijušas augstā cieņā, un tāpēc esam gandarīti, ka varam dot arī savu pienesumu šīs kopīgās svētku sajūtas radīšanā mūsu faniem un partneriem," uzsver Juris Paegle, "Visa" reģionālais vadītājs Latvijā.
"Šādas starptautiskas iniciatīvas parāda, ka arī Latvijas sportisti ir daļa no lielā sporta stāsta. Mūsu sportisti tiek pamanīti, novērtēti un aicināti būt kopā ar pasaules labākajiem – tas ir apliecinājums gan viņu darbam, gan visai komandai," norāda Gatis Rozenfelds, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas komunikācijas vadītājs. Šāda mēroga sadarbība demonstrē, ka arī mazākas sporta nācijas var būt konkurētspējīgas globālajā sporta vidē. Latvijas sportisti arvien biežāk kļūst par zīmolu vēstnešiem starptautiskos projektos, kas stiprina ne tikai individuālos panākumus, bet arī veicina sporta attīstību valstī.
Jau decembra sākumā ar pirmo posmu Austrijā sāksies Pasaules kausa sezona. 2025./2026. gada sezonas nozīmīgākais starts būs ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā no nākamā gada 6. līdz 22. februārim.