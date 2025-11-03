CAS lemj par labu agresorvalsts kamaniņu sportistiem, kas var apdraudēt Pasaules kausa posma norisi Siguldā
Pēc Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) labvēlīga lēmuma Krievijas kamaniņu braucējiem ir neskaidra šosezon Siguldā gaidāmā Pasaules kausa norise, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).
CAS pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu Krievijas Kamaniņu federācijas (RLF) un sešu tās sportistu apelācijas lietā pret Starptautisko Kamaniņu federāciju (FIL), kas saistīta ar Krievijas sportistu dalību 2026. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas procesā.
Saskaņā ar CAS lēmumu RLF pārstāvji joprojām nevar piedalīties FIL sacensībās, taču individuāli Krievijas sportisti var tikt pielaisti startiem kā neitrālie sportisti, ja tie atbilst noteiktajiem kritērijiem. Līdz ar to apelācija tika daļēji apmierināta, taču sešu sportistu prasība par tūlītēju atjaunošanu dalībai sacensībās tika noraidīta.
LKSF paziņojumā norāda, ka tā respektē CAS lēmumu, taču stingri neatbalsta jebkāda statusa Krievijas sportistu dalību Pasaules kausa sacensībās vai olimpiskajās spēlēs, kamēr turpinās netaisnīgais un brutālais karš Ukrainā. LKSF uzsver, ka šādos apstākļos sportam nav iespējams pastāvēt ārpus morālas un ētiskas atbildības, un Latvijas sportistu drošība un sacensību integritāte paliek absolūta prioritāte. Federācija atgādina, ka FIL kongresā ar pārliecinošu balsu vairākumu tika noraidīta Krievijas sportistu dalība FIL rīkotajos pasākumos.
LKSF prezidents Klāvs Vasks uzsver, ka jebkāda Krievijas pārstāvju dalība starptautiskajos sporta notikumos - neatkarīgi no CAS vai citu institūciju lēmumiem - ir pretrunā ar olimpiskajām vērtībām, cilvēktiesībām un taisnīguma principiem. "Sportam jāpaliek miera, solidaritātes un cieņas simbolam, nevis instrumentam agresora tēla spodrināšanai. Kamēr karš turpinās, Krievijas sportistiem nedrīkst būt vieta starptautiskajā arēnā, pat zem neitrāla karoga pieseguma," uzsver Vasks.
LKSF prezidents sola, ka federācija darīs visu, lai Latvijas labākie kamaniņbraucēji varētu droši piedalīties starptautiskajās sacensībās un kvalificēties 2026. gada olimpiskajām spēlēm. "Tomēr šāds CAS lēmums var būtiski ietekmēt plānoto Pasaules kausa posmu Siguldā, jo esošais Latvijas regulējums neparedz jebkāda statusa Krievijas sportistu dalību sacensībās mūsu valstī. Šādi atlēti netiks pielaisti dalībai LKSF organizētajās sacensībās," piebilst Vasks. Siguldā Pasaules kausa posms ieplānots no nākamā gada 2. līdz 4. janvārim un tajās arī tiks krāti punkti olimpisko spēļu kvalifikācijā.
Ņemot vērā šī lēmuma iespējamo ietekmi uz starptautisko sacensību norisi un Latvijas sportistu sagatavošanās procesu, LKSF tuvākajās dienās sāks konsultācijas ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Olimpisko komiteju, lai saskaņotu kopējo nostāju un noteiktu turpmāko rīcību. Pēc konsultācijām federācija sniegs sabiedrībai pilnīgu skaidrojumu par situāciju un nākamajiem soļiem.