Vēl viens 1:4! Latvijas hokejistiem otrais pārliecinošais zaudējums Vācijas kausā
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Landshūtē pārbaudes turnīrā "Vācijas kauss" piedzīvoja otro neveiksmi.
Latvijas hokejisti turnīra otrajā mačā ar 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) piekāpās Slovākijai. Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā guva Deniss Smirnovs. Tieši Šveicē spēlējošais Smirnovs līdz šim iemetis abus valstsvienības gūtos vārtus turnīrā. Viņš izcēlās arī spēlē pret Vāciju. Latvijas vārtus šajā mačā sargāja Gustavs Dāvis Grigals.
Latvijas 🇱🇻 nacionālās hokeja izlases sastāvs spēlei pret Slovākijas 🇸🇰 valstsvienību!— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) November 8, 2025
📺 Video tiešraide TV6! pic.twitter.com/alSUN7lyBY
Mača trešajā minūtē slovākus vadībā izvirzīja Peters Cehlāriks, bet vēl astoņas minūtes vēlāk Slovākijas pārsvaru dubultoja Mihals Ivans. Otrajā periodā neilgi pēc Mika Indraša noraidījuma beigām Latvijas vārtos ripu raidīja Matušs Sukels, rezultātam kļūstot 3:0 Slovākijas labā.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm Grigalu vēlreiz pārspēja Sukels, taču pēc divām ar pusi minūtēm Renārs Krastenbergs no laukuma stūra piespēlēja uz vārtu priekšu Smirnovam, kurš no tuvas distances guva pirmos Latvijas izlases vārtus.
Ceturtdien latvieši pirmajā mačā ar rezultātu 1:4 piekāpās Vācijas valstsvienībai, bet Slovākija ar 6:2 uzvarēja Austriju. Svētdien Latvijas izlase plkst. 12 turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju.
Harijam Vītoliņam turnīrā palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).
Neveiksme arī otrajā “Deutschland Cup” turnīra spēlē! 🙏— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) November 8, 2025
🏒 Vienīgos vārtus guva Deniss Smirnovs.
Rītdien turnīru noslēgsim ar cīņu pret Austriju 🇦🇹🤞 pic.twitter.com/A2skjCUXkq