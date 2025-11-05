Krievijā asas diskusijas, vai televīzijā vajadzētu translēt olimpiskās spēles. Deputāti piedāvā pirātiskus risinājumus
Krievijā ir izvērsušās asas diskusijas par to, vai televīzijā vajadzētu rādīt ziemas olimpiskās spēles Milānā-Kortīnā, kas gaidāmas jau februārī. Vairumā disciplīnu agresorvalsts televīzijas skatītājiem atliek tikai noraudzīties no malas, jo atbalstīt savus sportistus nebūs iespējams.
Laikraksts “Sport-Express” apkopojis dažādu sporta darbinieku viedokļus par olimpisko spēļu pārraidēm. Valsts domes deputāte, bijusī ātrslidotāja Svetlana Žurova paziņoja, ka, ja ziemas Olimpiādē nepiedalīsies vairāk Krievijas sportistu, nekā pašlaik paziņots, viņa neuzskata par pareizu olimpiskās spēlēs pārraidīt viņas valsts skatītājiem.
Olimpiskais čempions biatlonā Dmitrijs Vasiljevs piebilda: „Krievijā nevajadzētu rādīt olimpiskās spēles. Mums tur nav draugu, nav neviena, kam just līdzi, no Krievijas brauks tikai divi sportisti. Kas vēlas skatīties olimpiskās spēles, tāpat atradīs šādu iespēju internetā, problēmu nav. Nav jēgas par valsts naudu rādīt ienaidniekus, kuri mūs izslēdza no spēlēm. Translācijas ir dārgas, nav jēgas par tām maksāt šo naudu,” viņš teica.
Tikmēr bijušais daiļslidotājs, tagad horeogrāfs Iļja Averbuhs arī uzskata, ka visi, kas vēlas, varēs skatīties olimpiskās spēles citos veidos, nevis par nodokļu maksātāju naudu.
Divkārtējais olimpiskais čempions hokejā, bijušais Krievijas sporta ministrs Vjačeslavs Fetisovs kategoriski paziņoja, ka pagājušajā gadā viņš neskatījās spēles Parīzē un arī Milānu neskatīsies. „Es arī neskatos pasaules čempionātu hokejā, nesaprotu, kāpēc to rāda pie mums. Uzskatu to par nodevību. Man ir nepieņemami uztraukties par tiem, kuri mūs izslēdza. Kāpēc atsevišķi sportisti var startēt, bet pāri – nē? Kāpēc man tas jāskatās?” Hokeja leģenda rezumēja: “Jo vairāk diskusiju, jo lielāks risks sabiedrības sašķelties. Tieši to gaida SOK un sporta federācijas. Es uzskatu, ka šeit nav ko apspriest, mums ir jāpieņem lēmums”.