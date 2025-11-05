Krievijai ir plāns, kā palielināt savu parasportistu skaitu paraolimpiskajās spēlēs
Krievijā cer uz savas valsts parasportistu iedabūšanu paraolimpiskajās spēlēs, izmantojot papildu kvotas, laikrakstam "Sport-Ekspress" teica Krievijas Paralimpiskās komitejas prezidents Pāvels Rožkovs.
Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) oktobrī lēma saglabāt diskvalifikāciju Krievijas un Baltkrievijas sportistiem arī 2025./2026. gada sezonā, līdz ar to agresorvalstu sportisti nevarēs startēt arī neitrālo atlētu statusā nākamā gada olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs.
Slēpošanas disciplīnās var kvalificēties tikai FIS sacensībās, bet krievu un baltkrievu sportistiem tas gaidāmajā sezonā joprojām būs liegts.
Rožkovs teica, ka galīgais lēmums nav pieņemts un Krievija cer uz papildu kvotām ("bilateral invitation"), kas tiek dalītas to valstu sportistiem, kuri nav kvalificējušies noteiktās sacensībās. Agresorvalsts pārstāvji neesot zaudējuši cerības startēt distanču slēpošanā, biatlonā, kalnu slēpošanā un snovbordā.
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) septembra beigās lēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Lēmums pavēra ceļu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2026. gada Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs sacensties zem saviem karogiem.