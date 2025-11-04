Arī bobslejā un skeletonā iespējama agresorvalsts sportistu atgriešanās sacensību apritē
Pagaidām ir daudz neskaidrību par Krievijas sportistu iespējamo atgriešanos bobsleja un skeletona sacensībās, otrdien preses konferencē teica Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) prezidents Ansis Zeltiņš. Tas saistīts ar Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) paspārnē esošas institūcijas pieņemtu lēmumu par labu krievu sportistiem.
Septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.
Kā skaidroja Zeltiņš, IBSF, visticamāk, nav iespējams pārsūdzēt šo lēmumu Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), jo tādējādi federācija pārsūdzētu pašas paspārnē esošas institūcijas lēmumu. "IBSF būs jāizveido iekšēja kārtība, kādā veidā šis neitralitātes statuss tiek noteikts vai izvērtēts pēc SOK priekšrakstiem. Cik man zināms, tāda kārtība vēl nav izveidota," teica Zeltiņš. LBSF prezidents arī atzina, ka, līdzīgi kā kamaniņu sportā, pastāv iespēja, ka kāds Krievijas sportists var pretendēt uz dalību Pasaules kausa posmos, tajā skaitā arī Siguldā. "Kādā formātā tas notiktu, šobrīd ir pāragri spriest. Bobslejs tomēr ir komandu sporta veids. Turklāt, ja kādu vajag iekļaut sacensību rangā, tad kāds cits ir jāņem ārā," secināja Zeltiņš.
Jau ziņots, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu ļaut krievu un baltkrievu sportistiem Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs startēt neitrālu sportistu statusā. Identiska kārtība bija Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs. Līdz šim lielākā daļa starptautisko federāciju lēma liegt agresorvalsts sportistiem startēt sacensībās jebkādā statusā, taču Sporta Arbitrāžas tiesa lēma daļēji apmierināt Krievijas iesniegto apelāciju par sportistu atgriešanu sacensībās. Tas var apdraudēt kamaniņu sporta Pasaules kausa posma norisi Siguldā.
Olimpiskā sezona sāksies pēc nepilnām trim nedēļām, kad Pasaules kausa pirmais posms notiks jaunuzceltajā Kortīnas trasē Itālijā, kur februārī risināsies arī olimpiskās spēles. Šosezon paredzēti septiņi posmi, no kuriem ceturtā posma sacensības gada nogalē norisināsies Siguldas trasē.