VIDEO: Eduards Tralmaks gūst jau ceturtos vārtus sezonā vienā no AHL līderēm
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien guva savus ceturtos vārtus Amerikas Hokeja līgā (AHL) un sekmēja Grendrepidsas "Griffins" komandas uzvaru.
Mixing it up and scoring while falling 👍 pic.twitter.com/un0FN4uU8I— Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) November 2, 2025
"Griffins" mājās ar 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) uzvarēja Rokfordas "IceHogs". Trešā perioda sestajā minūtē Tralmaks netraucēts pie vārtiem raidīja ripu tīklā un panāca 4:2. Šajā mačā viņš vienreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta. Sezonā kopumā latvietim astoņos mačos ir četri gūti vārti un neitrāls lietderības koeficients.
Citā spēlē ar Latvijas uzbrucēju dalību Providensas "Bruins" mājās ar 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) uzvarēja Šarlotas "Checkers". Uzvarētāju rindās Dans Ločmelis statistikas ailēs neatzīmējās, bet pretiniekiem Sandis Vilmanis divreiz meta pa vārtiem un tika pie negatīva lietderības koeficienta -2.
Vēl svētdien Anrī Ravinska pārstāvētā Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 3:7 (1:1, 1:2, 1:4) zaudēja Hendersonas "Silver Knights". Ravinskim šajā mačā divi metieni pa vārtiem un negatīvs lietderības koeficients -1.
Austrumu konferencē pirmās divas vietas ieņem Dana Ločmeļa komanda Providensas "Bruins" un Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins", bet Ēriks Mateiko ar Heršijas "Bears" un Vilmaņa vienība noslēdz labāko astoņnieku. Rietumu konferencē Tralmaka komanda ir vicelīdere, savukārt Ravinska vienība ieņem 16. pozīciju.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".