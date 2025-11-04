Prezentē jaunos Latvijas hokeja izlases spēļu kreklus
Latvijas Hokeja federācija prezentējusi jaunos vīriešu valstsvienības spēļu kreklus, kuros akcents likts uz vienkāršību, nacionālo identitāti un cieņu pret Latvijas ...
FOTO: ar nacionālās identitātes izcelšanu atrādītas jaunās Latvijas hokeja valstsvienības spēļu formas
Neilgi pirms "Deutschland Cup" pārbaudes turnīra hokejā Latvijas Hokeja federācija (LHF) prezentējusi vīriešu izlases jaunos spēļu kreklus. Tā dizainu veidojis Haralds Apinis, tajās iemiesojot gan tradīciju, gan mūsdienīgu skatījumu.
Jaunais dizains turpina iepriekšējā olimpiskā cikla tradīcijas, atgriežoties pie klasiskām vērtībām un Latvijas nacionālajām krāsām. Dizaina autors Haralds Apinis uzsver, ka jaunās formas iemieso gan tradīciju, gan mūsdienīgu skatījumu: “Turpinot iepriekšējā olimpiskā cikla tradīcijas, šoreiz vēl vairāk tiecāmies pietuvināt dizainu klasiskajam hokeja stilam. Mūsu mērķis nebija radīt retro kreklus, bet gan saglabāt laikmetīgu vienkāršību un eleganci. Šobrīd sportā atkal atgriežas klasika un tīras līnijas, un arī mēs pilnībā esam atgriezušies pie Latvijas nacionālajām krāsām. No jaunajām formām esam izslēguši melno toni, aizstājot to ar tumši sarkanu. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas hokeja izlases ģerbonim - ap to, smalkā drukā, iespiesta Latvijas valsts himna. Ticam, ka šis simboliskais elements uzrunās gan līdzjutējus, gan pašus spēlētājus. Tāpat uz formām ir atgriezies lepnais “Latvija” nosaukums.”
Jauno kreklu dizainā īpašs akcents likts uz vienkāršību, nacionālo identitāti un cieņu pret Latvijas hokeja vēsturi. Formas radītas, lai vienlīdz labi izskatītos gan uz ledus, gan līdzjutēju rokās. LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs uzsver, ka jaunais dizains simbolizē Latvijas hokeja nepārtrauktību un vienotību: “Jaunās formas ir vairāk nekā tikai ekipējums - tās atspoguļo mūsu komandas garu un valsts identitāti. Mēs esam lepni par to, kā izskatās Latvijas izlase, un ceram, ka šie krekli iedvesmos gan spēlētājus, gan līdzjutējus. Katrā detaļā ir sajūtama cieņa pret mūsu valsti un hokeja tradīcijām.” Līdzjutējiem būs iespēja iegādāties jaunos Latvijas izlases kreklus no nākamās nedēļas “Sportland” veikalos visā Latvijā.
Jau šonedēļ Latvijas hokejisti piedalīsies Vācijā pārbaudes turnīrā, kurā bez Latvijas spēlēs arī mājiniece Vācija, Slovākija un Austrija. Līdz ar šo turnīru Harija Vītoliņa trenētā komanda uzsāks gatavošanos Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, kuras gaidāmas no nākamā gada 6. līdz 22. februārim. Decembrī Latvijas hokejistiem gaidāms turnīrs Slovākijā, bet pēc ierašanās Milānā viena pārbaudes spēle pret Šveici. Treneru korpusu papildinājis Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš.