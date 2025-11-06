Latvijas hokejisti "Vācijas kausā" piekāpjas mājiniekiem: mūsējie iemet pirmie, bet tas arī viss
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Landshūtē "Vācijas kausa" pirmajā mačā ar rezultātu 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) piekāpās Vācijas valstsvienībai. Vārtus Latvijas izlases labā guva Deniss Smirnovs. Latvijas izlases vārtus sargāja Ivars Punnenovs, kurš atvairīja 29 no 32 metieniem.
Mača sestajā minūtē Kaspars Daugaviņš viduszonā ieguva ripu un piespēlēja to Smirnovam, kurš pēc izrāviena pret vārtsargu panāca 1:0 latviešu labā. Viesi vadībā bija tikai 36 sekundes, jo ātri vienus vārtus atguva Dominiks Kahuns, bet trešdaļas otrajā pusē Vācijas izlasē ar gūtiem vārtiem izcēlās Jasins Elizs.
Trešā perioda ceturtajā minūtē vairākuma pēdējās sekundēs 3:1 mājinieku labā panāca Filips Sins. Cenšoties atspēlēties, Latvijas izlase pēdējās minūtēs nomainīja Punnenovu pret sesto laukuma spēlētāju, un nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Marks Mihaelis raidīja ripu tukšos vārtos.
Turnīra pirmajā mačā Slovākija ar 6:2 uzvarēja Austriju.
Sestdien plkst. 12 Harija Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Slovākiju, bet dienu vēlāk, plkst. 12, turnīru noslēgs ar cīņu pret Austriju.
Vītoliņam turnīrā palīdz treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlase šajās sacensībās ir startējusi tikai vienu reizi, 2020. gadā triumfējot turnīrā. Covid-19 ierobežojumu dēļ turnīrā piedalījās trīs komandas - Latvijas valstsvienība, Vācijas izlase un Vācijas U-23 komanda.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).