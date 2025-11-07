Par fanu uzvedību Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs pret Izraēlu FIFA soda Itāliju un Norvēģiju
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) piešķīrusi naudas sodus Norvēģijas un Itālijas futbola federācijām par fanu izdarībām 2026. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas spēlēs ar Izraēlu, pavēstīja FIFA.
Oktobrī Norvēģijas futbolisti savā laukumā ar 5:0 sagrāva Izraēlu, bet itāļi mājās Izraēlu apspēlēja ar 3:0. FIFA norādīja, ka abām futbola federācijām tika izvirzītas apsūdzības saistībā ar traucētu valsts himnu atskaņošanu, skatītāju izskriešanu laukumā un kārtības un drošības uzturēšanu spēļu laikā.
Itālijas futbola federācija tika sodīta ar 12 500 Šveices franku (aptuveni 13 400 eiro) lielu naudas sodu, bet Norvēģijas futbola federācijai tika piešķirts 10 000 Šveices franku (aptuveni 10 700 eiro) naudas sods. Sankcijas pret futbola federācijām nav saistītas ar palestīniešu karogiem un saukļiem, kas tika skandēti spēļu laikā Oslo un Itālijas pilsētā Udīnē.
Pasaules kausa kvalifikācijas I grupā Norvēģija sešās spēlēs iekrājusi 18 punktus, Itālijai ir 15 punkti, Izraēla septiņos mačos izcīnījusi deviņus punktus, Igaunijai ir četri punkti, bet Moldova sešās cīņās tikusi pie viena punkta.