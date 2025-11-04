Ukrainas olimpieši saņēmuši norādījumus, kā jāizturas pret Krievijas sportistiem
Daļai Krievijas un Baltkrievijas sportistu ir atļauts piedalīties 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā, tiesa, startējot kā neitrāliem atlētiem bez agresorvalstu simbolikas. Ukrainas delegācija jau saņēmusi norādījumus, kā viņiem būtu jāizturas pret nāciju, kas viņu dzimtenē uzsākusi karu.
Ukrainas komandai jau ir skaidras instrukcijas, kā rīkoties, sastopoties sacensībās ar agresorvalsts pārstāvjiem. Ukrainas Olimpiskā komiteja prezidents Vadims Gutcaits sarunā ar UNIAN norādīja, ka gaidāmajās olimpiskajās spēlēs Ukrainai ir viens liels kopīgs izaicinājums – karš. "Sportisti gatavojas tā, kā šodien ir iespējams gatavoties valstī, kurā notiek gaisa uzlidojumi, raķešu un bumbu uzbrukumi. Tas ir grūti, bet ne grūtāk kā citiem ukraiņiem, kas dzīvo Ukrainā," teica Gutcaits un piebilda, ka dažu sporta veidu pārstāvji trenējas ārzemēs.
Gutcaits arī atgādināja, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti olimpiskajās spēlēs startēs tikai zem neitrāla karoga. "To ir maz. Jo viņus negaida hokejā, kamaniņu sportā (patiesībā sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums dod iespēju šī sporta veida pārstāvjiem, slēpošanas sacensībās un biatlonā," teica viņš. Uz jautājumu, vai Ukrainas sportistiem ir instrukcijas, kā rīkoties ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem, olimpiskās komitejas prezidents atbildēja: "Tas viss tika izstrādāts jau vasaras olimpisko spēļu laikā. Mēs nesveicinām krievus, nespiežam viņiem roku, nestāvam kopā ar viņiem uz pjedestāla un nesazināmies ar viņiem. Tas viss jau ir apspriests, un visi sportisti par to zina," atbildēja Gutcaits.
Atbildot uz jautājumu, vai Ukrainas sportisti ir psiholoģiski gatavi šādām tikšanās reizēm, Gutcaits norādīja, ka viņiem ir jākoncentrējas uz sevi. "Nav jāpievērš nekāda uzmanība agresorvalsts sportistiem," uzsver sporta funkcionārs, kurš pats savulaik pārstāvēja PSRS paukošanā, bet 1992. gadā Barselonā Apvienotās komandas rindās izcīnīja pat zelta medaļu komandu sacensībās.
Pašreizējā situācijā zaļo gaismu krieviem un baltkrieviem ir devuši tikai divi sporta veidi – slidošana un pirmo reizi olimpiskajā programmā iekļautais slēpošanas alpīnisms. Savukārt pēc CAS lēmuma ir iespējams, ka kāds Krievijas sportists varētu piedalīties Pasaules kausā, kas vienlaikus ir cīņa par olimpiskajām ceļazīmēm, arī kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā.