Olimpiskās airēšanas sacensības 2032. gadā plāno upē ar milzu krokodiliem."Būs ātruma rekordi!" skan ironiski komentāri
Kaut gan līdz 2032. gada vasaras olimpiskajām un paraolimpiskajām spēlēm Austrālijas pilsētā Brisbenā (kur tolaik patiesībā būs ziema!) ir nepilni septiņi gadi, jau tagad virmo kaislības saistībā ar airēšanas sacensību rīkošanas vietu. Lieta tāda, ka tās plāno rīkot Rokhemptonas pilsētā uz ziemeļiem no Brisbenas, kur tek ar saviem sālsūdens krokodiliem slavenā Ficrojas upe.
Kaut gan vietējās amatpersonas oktobrī paziņojušas, ka Ficrojas upe ir sekmīgi izturējusi sākotnējās pārbaudes, lai noteiktu tās tehnisko atbilstību šādu sacensību rīkošanas prasībām, bet Kvīnslendas štata premjerministrs Deivids Krisafulli pat apgalvojis, ka sacensības tur notiks jebkurā gadījumā, Starptautiskās olimpiskās komitejas funkcionāri tik pārliecināti nav un nolieguši runas, ka Ficroja kā sacensību rīkošanas vieta jau būtu apstiprināta. Starptautiskās Airēšanas federācijas (World Rowing) prezidents Žans Kristofs Rolāns un Starptautiskās Kanoe federācijas (ICF) prezidents Tomass Konicko norādīja, ka organizācijas vēl nav gatavas dot piekrišanu Ficrojai kā savu disciplīnu sacensību norises vierai, vēsta Austrālijas raidsabiedrība “ABC News”. Šīs organizācijas veic savus Ficrojas tehniskos novērtējumus, bet testu rezultātu iesniegšanas termiņš vēl nav paziņots.
Rokhemptonas nesenā apmeklējuma laikā Kvīnslendas premjers Krisafulli paziņoja, ka sacensības notiks Ficrojā neatkarīgi starptautisko aitēšanas organizāciju lēmuma. “Airēšana notiks Rokhemptonā, tas bija mans solījums ļaudīm, un mēs to izpildīsim,” viņš paziņoja.
Olimpiskās spēles Brisbenā notiks no 2032. gada 23. jūlija līdz 8. augustam.
Lai gan Ficroja iepriekš jau ir izmantota Austrālijas airēšanas izlases treniņnometnēm, tur regulāri mana krokodilus. Šī gada sākumā mediju uzmanību piesaistīja kāds 4 metrus garš krokodils, kuru redzēja peldam ar lielu melnu suni zobos.
Ficrojas izvēle jau pašā sākumā soctīklos izraisīja ironiskus komentārus, daudziem paužot pārliecību, ka reptiļi parūpēsies, lai būtu daudz jaunu rekordu. “Nekas tā nemotivē, kā krokodils, kas tev dzenas pakaļ,” dzēlīgi izteicās kāds komentētājs.
Sālsūdens krokodils (Crocodylus porosus) ir izplatīts Dienvidaustrumāzijā, Indijas austrumu piekrastē un Austrālijas ziemeļos, tas ir lielākais mūsdienās sastopamais rāpulis. Tēviņu garums var sasniegt pat 6 metrus, savukārt svars — no 1000 līdz 1500 kg, bet mātītes ir krietni mazākas. Šis krokodils uzbrūk praktiski jebkuram dzīvniekam savā teritorijā un drošībā nevar justies pat haizivis. Sīkāk par šiem milzeņiem var uzzināt šeit:
Krokodilu populācija Austrālijas ziemeļos pēdējās desmitgadēs ir strauji palielinājusies, jo kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem tie ir aizsargāti ar likumu. Sālsūdens krokodili var nodzīvot līdz 70 gadiem un aug visu mūžu. Turklāt palielinās arī lielo krokodilu īpatsvars.
Katru gadu tiek ziņots par simtiem krokodilu uzbrukumiem cilvēkiem, un sālsūdens krokodilus uzskata par visbīstamākajiem. Krokodili ir slaveni ar savu inteliģenci un tiek uzskatīti par gudriem medniekiem. Kopš 1969. gada Austrālijā sālsūdens krokodili ir nogalinājuši 44 cilvēkus, visvairāk Ziemeļu teritorijā (23), tai seko Kvīnslenda ar 16 nogalinātajiem. Vietne “aussieanimals.com” norādīja, ka šo krokodilu uzbrukumu biežums laika gaitā palielinājies, visbiežāk tie notiek no septembra līdz martam. 2024. gadā krokodili Austrālijā nogalināja 3 cilvēkus, nesenākais noticis augustā.
Tomēr vietējais krokodilu fermas īpašnieks Džons Līvers norāda, ka cilvēkiem ir nesalīdzināmi lielākas izredzes, ka viņus nāvējoši notrieks autobuss ceļā uz upi, nekā airēšanas sacensību laikā pēkšņi uzradīsies krokodils. Šā gada pavasarī ierakstīto sarunu ar viņu par Ficrojas krokodilu izplatību, uzvedību un to, vai šie reptiļi varētu apdraudēt sportistus, var noskatīties šeit:
Jauns.lv jau vēstīja par virālo video, kur kāds krokodils ūdenī atdarina slīkstoša cilvēka kustības. Oriģinālais virālais video tika publicēts sociālajā vietnē “Instagram”, iegūstot vairāk nekā 50 miljonus skatījumu, taču vēlāk konts ar šo ierakstu kļuva privāts, vēstīja “Newsweek”. Tiek ziņots, ka krokodila savāda uzvedība nofilmēta Borneo salas Barito upē. Vēlāk ieraksts izplatījies arī citās sociālajās vietnēs, piemēram, "X" un "TikTok".