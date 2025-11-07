Zaglīgā biatlona zvaigzne Žilija Simona saņem diskvalifikāciju
Francijas biatlonistei Žilijai Simonai par komandā izdarītajām zādzībām piešķirta diskvalifikācija, ceturtdiena pavēstīja Francijas Slēpošanas federācija (FFS).
Sportiste vienu mēnesi nevarēs piedalīties sacensībās, FFS lēmumam stājoties spēkā piektdien, bet vēl pieci mēneši paredzēti kā nosacīta diskvalifikācija.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Simona atzina savu vainu komandas biedrenes Žistīnes Brezā-Bušē un cita izlases pārstāvja kredītkaršu zādzībā. 2021. un 2022. gadā Simona ar šīm kredītkartēm veica pirkumus apmēram 2500 eiro apmērā.
Diskvalifikācija attiecas uz visām FFS un Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) sacensībām, kas nozīmē, ka Simonai nāksies izlaist Pasaules kausa sezonas ievadu. Francijas sportiste pirmās Pasaules kausa sacensības varētu aizvadīt decembra vidū, kad paredzēts posms Hohfilcenē, Austrijā.
Francijas biatlonistei iepriekš arī tika piespriests trīs mēnešu nosacīts cietumsods un 15 000 eiro liels naudas sods. Simona ir desmitkārtēja pasaules čempione gan individuālajās sacensībās, gan stafetēs.