Francijas basketbola leģenda Tonijs Pārkers pie jauniešu izlases stūres uzsāks pirmos soļus trenera arodā
Pirmo trenera darbu uzņēmies 43 gadus vecais Tonijs Pārkers, kurš iecelts par Francijas U-17 izlases galveno treneri. Viņš to vadis U-17 Pasaules kausā, kurā vieta tika nodrošināta ar Latvijas pieveikšanu šī gada U-16 Eiropas čempionātā.
Kā apgalvojis pats Tonijs Pārkers, kurš basketbolista karjeras laikā kļuva par četrkārtējo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu Sanantonio "Spurs" sastāvā, viņš par pievēršanos trenera darbam domājis veselu gadu.
Tāpat Francijas basketbola leģenda apgalvojusi, ka ir noraidījis vairākus piedāvājumus strādāt NBA komandās kā galvenā trenera asistents, taču pie reizes norādīja, ka pēc U-17 Pasaules kausa izskatīs citas karjeras attīstīšanas iespējas.
Pārkers atklājis, ka tieši viņa tēvs ieteicis viņam pievērsties trenēšanai. "Teicu viņam, ka man pietrūkst basketbola laukuma. Viņš iedrošināja, lai kļūstu par treneri. Ir bijis lieliski, ko esmu paveicis ar izcīnītajiem tituliem un izveidoto akadēmiju, taču tas nav tas pats, kā atrasties laukuma malā. Sava tēva dzimšanas dienā, 15. oktobrī, saņēmu zvanu, ka esmu apstiprināts darbā," par savu jauno karjeru teica Pārkers.
Francija vietu U-17 Pasaules kausā nodrošināja šī gada U-16 Eiropas čempionātā, kurā izšķirošajā spēlē par piekto vietu ar 90:66 sakāva Latvijas valstsvienību. 2026. gada turnīrs no nākamā gada 27. jūnija līdz 5. jūlijam notiks Turcijā. Kopumā tajā piedalīsies 16 valstis.
Tonijs Pārkers pēc karjeras beigām Francijas pilsētā Lionā izveidojis savu akadēmiju, kā arī ieguvis īpašumtiesības ULEB Eirolīgas vienībā Vilērbānas ASVEL, kas gan izskata iespējamību no 2027. gada spēlēt jaunizveidotajā NBA Eiropas līgā. Kā treneris strādā arī viņa brālis Tīdžejs Pārkers, kurš šobrīd ir galvenā trenera Gordona Herberta asistents Minhenes "Bayern".