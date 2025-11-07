Nopietnos pārkāpumos apsūdzēto NFL slikto zēnu Braunu atrod Dubaijā un nekavējoties izdod ASV
No Dubaijas uz ASV izdots amerikāņu futbola zvaigzne Antonio Brauns, kuram draud nopietnas nepatikšanas saistībā ar apsūdzībām par slepkavības mēģinājumu.
Šī gada 16. maijā Maiami pēc kāda slavenību boksa cīņu šova konfliktā iesaistījās amerikāņu futbola zvaigzne Antonio Brauns. Tas eskalējās tik tālu, ka Brauns atņēma vienam no apsargiem šaujamieroci un raidīja vismaz divus šāvienus vīrieša virzienā, ar kuru viņam bija izcēlies konflikts.
Tajā pašā dienā policija Braunu aizturēja, taču pēc pāris stundām atbrīvoja. Uzreiz pēc tam sportists sociālajos tīklos publicēja savu situācijas skaidrojumu. "Man uzbruka vairāki cilvēki, kuri mēģināja nozagt manas dārglietas un nodarīt man pāri. Atšķirībā no video, kuri cirkulē sociālajos tīklos, policija mani aizturēja un izlaida pēc tam, kad dzirdēja manu stāsta versiju. Runāšu ar saviem juristiem, lai vērstos tiesā pret tiem, kas man uzbruka," viņš toreiz rakstīja.
Tomēr gandrīz mēnesi vēlāk, šī gada 11. jūnijā, Maiami policija izdeva rīkojumu viņa aizturēšanai apsūdzībās par slepkavības mēģinājumu. Kā izmeklētājiem iepriekš savās liecībās bija norādījusi persona, uz kuru Brauns izdarīja šāvienus, viens no tiem aizskāris viņa kaklu.
Lai arī nav zināms, cik ilgi Brauns pavadīja Dubaijā, tieši tur policija viņu arestēja un ir izdevusi atpakaļ ASV. Kā redzams Brauna sociālajos tīklos, tad pēdējo mēnešu laikā viņš publicējis ierakstus tieši no šīs valsts. Atpakaļ ASV viņš ieradās Ņūdžersijā, kur viņš atrodas apcietinājumā un gaida savu izdošanu tālāk uz Maiami. Pats sportists sociālajā tīklā "X" publicējis ierakstu, ka cīnīšoties par savu nevainīgumu.
Handed over the keys to the socials and CTESPN to my team while I go through this fight for my innocence— AB (@AB84) November 6, 2025
Happy to showcase love & entertainment
All love & respect to everyone for the support#FREEAB
Ja Brauna vaina slepkavības mēģinājumā tiks pierādīta, tad sportistam draud ieslodzījums līdz 15 gadiem un desmit tūkstošu dolāru liels naudas sods. Jau visas savas sportista karjeras laikā Brauns iekūlies dažādās nepatikšanās kā, piemēram, kravas automašīnas vadītāja piekaušanā, apsūdzībās par vardarbību ģimenē, alimentu nemaksāšanā un citos.
37 gadus vecais Brauns NFL karjeras laikā pārstāvēja tādas komandas kā Pitsburgas "Steelers", Oklendas "Raiders", Jaunanglijas "Patriots" un Tampabejas "Buccaneers". Kopā ar "Buccaneers" viņš 2020. gadā kļuva par NFL čempionu. Arī savu NFL karjeru viņš noslēdza skandalozi, spēles laikā pret Ņujorkas "Jets" novelkot "Buccaneers" spēļu kreklu, pleca aizsargus, cimdus un izskrienot no laukuma. Tas rezultējās ar atlaišanu no kluba puses.