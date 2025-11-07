Brāļi plecu pie pleca. "Yamaha" rūpnīcas komandā nākamajā sezonā startēs arī Jānis Reišulis
2026. gada pasaules motokrosa čempionāta MX2 klasē startēs divi latvieši, turklāt vienā komandā. "Yamaha Motor Europe" paziņojusi, ka tās rūpnīcas komandā "Monster Energy Yamaha Factory MX2" bez Kārļa Alberta Reišuļa startēs arī viņa brālis, Jānis Mārtiņš Reišulis.
Kārlis Alberts Reišulis "Yamaha" rūpnīcas komandas sastāvā MX2 čempionātā debitēja jau 2024. gada sezonas izskaņā, bet 2025. gadā viņš pakāpienu zemāk no prestižās MXGP klases pavadīja visu sezonu. Ar izcīnītajiem 356 punktiem Reišulis kopvērtējumā ieņēma 11. vietu.
Vecākais no brāļiem Reišuļiem MX2 klasē startēs arī 2026. gada sezonā. Pēc "Yamaha Motor Europe" paziņojuma komanda paturējusi viņu arī uz visu nākamo sezonu, bet kā viņa komandas biedru piesaistījusi brāli, Jāni Mārtiņu Reišuli, kurš 2025. gadā kļuva par EMX 250 (Eiropas čempionāta) čempionu.
Kā norādīts komandas paziņojuma, tad Kārlis Reišulis savā pirmajā pilnajā sezonā MX2 klasē pierādīja, ka spēj ātri adaptēties šim līmenim un izcīnīt punktus kopvērtējumā katrā sacīkstē. Savukārt Jānis ir talantīgs motosportists, kurš pagājušajā sezonā EMX 250 klasē uzvarēja desmit posmu braucienos un piecu posmu kopvērtējumos.
"Kārlis kopš pievienošanās mūsu komandai ir demonstrējis potenciālu un progresu, un tādējādi ir nopelnījis šo iespēju uz nākamo gadu. Dot iespēju nākamajā līmenī Jānim bija dabisks solis pēc viņa kļūšanas par čempionu EMX 250 un EMX 125 klasēs. Lai arī fakts, ka komandā ir divi brāļi, var būt labs stāsts, mēs koncentrējamies uz rezultātu. Mums tagad ir divi talantīgi un motivēti braucēji, kuri viens otru dzīs uz priekšu. Esam lepni, ka turpinām viņos investēt un esam pārliecināti, ka abi izveidos dinamisku pāri nākamā gada čempionātā," paziņojumā citēts Torstens Lentinks.
"Esmu priecīgs, ka vēl vienu gadu būšu šajā komandā. Visiem šeit ir tikai viens mērķis, un mēs visi smagi strādājam, lai to sasniegtu. Mans galvenais mērķis ir turpināt progresēt un stabili atrasties abāko desmitniekā," teica Kārlis Alberts Reišulis, kuram piebalsoja viņa brālis, Jānis.
"Braukt MX2 klasē ir nākamais solis manu sapņu realizēšanā. Darīt to rūpnīcas komandā padara pieredzi tikai neatkārtojamāku. Zinu, ka kopā ar brāli varam daudzus pārsteigt. 2026. gada sezonā mans mērķis ir nobraukt pilnu sezonu un cīnīties par augstākajām vietām."
2026. gadā prestižajā MXGP klasē turpinās startēt Pauls Jonass, kurš otro sezonu pārstāvēs citu rūpnīcas komandu "Kawasaki". 2026. gada sezona sāksies jau 22. februārī un kopumā sezonas laikā notiks 20 posmi. Desmitais no tiem, nākamā gada jūnijā, norisināsies Ķegumā.