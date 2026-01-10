Valsts dotāciju samazinājuma dēļ Dailes teātris atlaiž darbiniekus - vai citi teātri sekos šim piemēram?
Valsts dotāciju samazinājums kultūras nozarei liek teātriem pārskatīt savus budžetus un darbības modeļus. Dailes teātris jau pieņēmis lēmumu par strukturālām pārmaiņām un štata samazināšanu, savukārt Jaunais Rīgas teātris un Latvijas Nacionālais teātris darbinieku atlaišanu pagaidām neplāno, bet meklē citus veidus, kā kompensēt finansējuma kritumu.
Dailes teātrī norāda, ka 2024. gada septembrī saņemtas Kultūras ministrijas norādes par valsts dotācijas samazinājumu 276 205 eiro apmērā, aicinot rast risinājumus izmaksu samazināšanai un ieņēmumu palielināšanai. Reaģējot uz to, teātris izstrādāja pasākumu plānu, samazinot jauniestudējumu skaitu un izvērtējot darbinieku noslodzi un efektivitāti.
2025. gada 29. oktobrī Dailes teātra valde pieņēma lēmumu par strukturālām izmaiņām, paredzot štata samazināšanu vairākās struktūrvienībās, tostarp mākslinieciskajā daļā, kā arī vairāku tehnisko un saimniecisko amatu likvidēšanu. Izmaiņu rezultātā tiek likvidētas trīs brīvās aktieru vakances un četras aktieru amata vietas. Teātrī skaidro, ka lēmums pieņemts, izvērtējot aktieru nodarbinātību un pieprasījumu pēc viņu profesionālās darbības, balstoties uz apstiprinātiem kritērijiem.
Vienlaikus teātris noraida apgalvojumus, ka štata samazināšana būtu saistīta ar izrāžu finansiālajiem rādītājiem. Dailes teātra repertuāra izrāžu kopējā bilance esot pozitīva, turklāt pērn sasniegts biļešu tirdzniecības rekords – aptuveni 4,3 miljoni eiro. Pašlaik citi štata samazinājumi nav plānoti, izņemot šujmašīnu mehāniķa amata vietu, kuras funkcijas paredzēts nodot ārpakalpojumā.
Savukārt Jaunais Rīgas teātris (JRT) 2026. gadā strukturālas izmaiņas vai darbinieku skaita un algu samazināšanu neplāno, norādīja teātra pārstāve Inga Liepiņa. Viņa gan atzina, ka jaunais finansēšanas līgums vēl nav noslēgts, taču pēc patlaban pieejamās informācijas valsts dotācijas samazinājums varētu būt ap 200 000 eiro, kas veidotu aptuveni 3% no JRT kopējā budžeta. Valsts dotācija teātrim veido tikai apmēram trešdaļu no kopējiem ieņēmumiem.
JRT ietaupījumus plāno rast ikdienas operatīvajās izmaksās – iespējams, samazinot jauniestudējumu sagatavošanas budžetus vai pārceļot kāda iestudējuma pirmizrādi uz nākamo sezonu. Vienlaikus teātris plāno saglabāt visas biļešu atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti, uzsverot, ka skatītāji būtiskas izmaiņas neizjutīs.
Latvijas Nacionālais teātris 2026. gadā plāno segt finansējuma iztrūkumu, palielinot pašu ieņēmumus un atsakoties no daļas plānoto ilgtermiņa ieguldījumu, pastāstīja teātra direktors Māris Vītols. Viņš norādīja, ka valsts dotācija kultūras iestādēm samazinās jau otro gadu pēc kārtas – 2025. gadā Nacionālā teātra dotācija saruka par 49 714 eiro, bet 2026. gadā plānotais samazinājums sasniegs 203 152 eiro.
Papildus tam teātrim no saviem līdzekļiem būs jāsedz arī izdevumi, kas saistīti ar minimālās algas palielināšanu, materiālu cenu kāpumu, telpu remontiem un bāzes pakalpojumu sadārdzinājumu inflācijas dēļ. Kopējā šo faktoru ietekme uz 2026. gada budžetu varētu pārsniegt 300 000 eiro.
Aptuveni 200 000 eiro plānots iegūt, palielinot teātra ieņēmumus, savukārt vēl ap 100 000 eiro – ietaupot uz ilgtermiņa ieguldījumiem ēkas remontos un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā. Teātris prognozē, ka arī 2026. gadā darbu izdosies noslēgt ar peļņu.
Attiecībā uz personālu Vītols uzsvēra, ka 2025./2026. gada sezonā aktieru štata vietu samazinājums nav plānots. Aktieru ansambļa attīstība tiek plānota ilgtermiņā un nav tieši saistīta ar konkrētā gada dotācijas apmēru. Tajā pašā laikā teātris izvērtē iespējas samazināt atsevišķas tehniskā personāla štata vietas, lai ievērotu likumā noteiktos darba samaksas fonda ierobežojumus.
Esošajā sezonā jauniestudējumu plāns tiks īstenots bez izmaiņām, un mākslinieciski daudzveidīga programma iecerēta arī nākamajai sezonai. Tomēr būtiska finansējuma samazinājuma gadījumā nākotnē varētu nākties pārskatīt repertuāru un samazināt jauniestudējumu skaitu.
Nacionālais teātris plāno palielināt pašu ieņēmumus, nospēlējot vairāk izrāžu gadā, kā arī piesaistot jaunus sadarbības partnerus un ziedotājus. Šajā sezonā biļešu cenas netiks paaugstinātas un saglabāsies no 12 līdz 55 eiro, kā arī tiks saglabātas visas līdzšinējās atlaides dažādām iedzīvotāju grupām.
Kultūras ministrija iecerējusi 2026. gadā samazināt valsts dotācijas vairākām atmiņu institūcijām un kapitālsabiedrībām. Saskaņā ar ministrijas publisko budžeta pārskatu 2025. gadā KM budžets tās atbildības jomās bija aptuveni 246,8 miljoni eiro, bet 2026. gadā tas plānots ap 253,1 miljonu eiro.