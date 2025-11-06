"Pie visa vainīgs stress!" Bijušais Porziņģa komandas biedrs nonāk krustugunīs pēc atstātiem nospiedumiem pretiniekos
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas ievadā apspriests temats bijis bijušā Kristapa Porziņģa komandas biedra Bostonas "Celtics" laikos Džeilena Brauna matu izkrišana. To slēpt viņš centies ar matu laku, kas jau trīs reizes atstājusi nospiedumus pretiniekos spēļu laikā.
Pirmo reizi NBA līdzjutēji par to, ka Brauns izmanto matu laku, lai tādā veidā nomaskētu neesošos matus uz galvas, pamanīja spēlē pret Ņujorkas "Knicks". Dodoties uzbrukumā un mēģinot izprovocēt piezīmi, viņš atstāja matu lakas nospiedumus uz Oudžī Anunobī krekla.
Jaylen Brown getting his hair spray everywhere 😂😂 pic.twitter.com/LR0FXCSEdE— eli (@ChelsHaven) October 25, 2025
Tas nav kļuvis par vienīgo tādu gadījumu. Spēlē pret Detroitas "Pistons" pie līdzīga nospieduma tika Rons Holands, bet naktī uz 6. novembri - Vašingtonas "Wizards" basketbolists Keišons Džordžs. Pēdējais pie matu lakas nospieduma tika, kad Brauns pret viņu pārkāpa noteikumus uzbrukumā.
Kyshawn George showing his teammates Jaylen Brown's "hair" mark 😭 pic.twitter.com/5sFPSiADL8— Underdog (@Underdog) November 6, 2025
Oktobra beigās Brauns sociālajā tīklā "Twitch" lēma doties tiešraidē, lai vairāk izklāstītu šo tematu. "Es visā vainoju Bostonu. Desmit gadi stresa, liela mediju uzmanība, alkas pēc titula," viņš teica, pie reizes zvanot Lebronam Džeimsam un prasot padomu viņam. Arī Džeimsa matu līnija iepriekš piesaistījusi apkārtējo uzmanību.
"Man jāzina - braukt uz Turciju vai nē? Un es nerunāju par nekādu sviestmaizi," atstātajā balss ziņā Lebronam prasīja Brauns. Turcija zināma kā valsts, kurā iespējams ekonomiski veikt dažāda veida skaistuma uzlabošanas manipulācijas, ieskaitot matu transplantācijā.
Jaylen Brown called LeBron James and left a voicemail 😂😂😭 pic.twitter.com/4IiAeB7utr— CELTICS ☘️ BANNER 19 (@BiggLynch) October 28, 2025
"Kāpēc vīrieši ir tik jūtīgi pret savu frizūru," raidījumā "Inside the NBA" retoriski vaicāja basketbola leģenda Čārlzs Bārklijs. "Kad man krita ārā mati, ātri vien pieņēmu lēmumu, ka vienkārši nodzīšu visus matus un būšu plikpauris." Studijā par Brauna vēlmi slēpt izkritušos matus noritēja jautra saruna.
29 gadus vecais Džeilens Brauns visu līdzšinējo NBA karjeru pavadījis Bostonas "Celtics", kas viņu ar trešo numuru izvēlējās 2016. gada draftā. 2024. gadā kopā ar komandu viņš kļuva par NBA čempionu un tieši Braunu atzina par finālsērijas vērtīgāko basketbolistu.
Šo sezonu Brauns sācis ar vidēji gūtiem 26,8 punktiem, 4,4 atlēkušajām bumbām un 4,3 rezultatīvajām piespēlēm. Kamēr Džeisons Teitums turpina atlabt no Ahilleja cīpslas traumas, tieši Brauns ir komandas neapstrīdams līderis. Nevar gan izslēgt, ka turpinājumā vēl kāda basketbolista kreklam būs jācieš no Brauna matu lakas.