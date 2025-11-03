Protestos Serbijā pret valdošo režīmu aiztur bijušo basketbolistu Vladimiru Štimacu, kurš spēlējis arī Latvijā
Svētdien, 2. novembrī, protestos pret Serbijas valdošo režīmu aizturēts politiskais aktīvists un opozicionārs Vladimirs Štimacs, kurš līdz pat 2023. gadam spēlēja basketbolu, karjeras laikā divas reizes pārstāvot klubus Latvijā.
Jau ziņots, ka Serbijā turpinās gadu ilgie protesti pret valdošo režīmu ar Aleksandaru Vukiču priekšgalā. Sestdien, 1. novembrī, valsts otrajā lielākajā pilsētā Novisadā pulcējās tūkstošiem cilvēku, kas tādā veidā pieminēja pirms gada dzelzceļa stacijā notikušās traģēdijas upurus. Savukārt galvaspilsētā Belgradā pie parlamenta ēkas tika pausts atbalsts Dijanai Hrkai, kuras dēls Stefans gāja bojā minētajā traģēdijā (kopumā nojumes sabrukumā dzīvību zaudēja 16 cilvēki). Dijana svētdien, 2. novembrī, netālu no telšu pilsētiņas, ko šī gada martā izveidoja Vučiča atbalstītāji, uzsāka badastreiku.
Protestos Belgradā aizturēts ticis bijušais basketbolists, kurš karjeras laikā spēlējis Latvijā, Vladimirs Štimacs. Kā ziņo mediji, tad viņš tiekot apsūdzēts par pūļa uzkurināšanu pret policiju, tādējādi pārkāpjot noteiktu valsts likumu. Viņa aizturēšanu kā politiski motivētu uzskatījuši Štimača sieva, atbalstītāji un juridiskā komanda, kas aicinājusi uz protestiem. Bez Štimaca (viņu aizturēja brīdī, kad vienkārši pārvietojās pa Belgradas ielu) svētdien aizturēti tika vēl 37 personas, kuras pēc Serbijas Iekšlietu ministrijas teiktā veicināja incidentus un nekārtības.
@FIBA— Stevanović Vladimir (@VladimirStev) November 3, 2025
The criminal and authoritarian regime of Aleksandar Vučić has arrested Serbian basketball player Vladimir Štimac.@stimac15 pic.twitter.com/BR50yy7AmF
Serbijas varai pietuvinātie mediji gan paspējuši ziņot, ka pirmdien, 3. novembrī, Štimačs no ieslodzījuma tiks atbrīvots. Tomēr viņa sieva sociālajā tīklā X ziņo, ka pati vēl par šādu notikuma attīstību nav informēta. "Viņš joprojām nav izlaists. Ceram, ka izskanējušas ziņas ir patiesas." Viņa aicinājusi bijušās basketbola komandas, FIBA un citus basketbola sabiedrības personas izteikties skaļi, lai pret Štimacu būtu godīga izturēšanās. Tāpat 29. novembrī gaidāms atbalsta mītiņš Štimacam.
Vladimirs Štimacs basketbolista karjeru noslēdza 2023. gadā, tās laikā spēlējot divās Latvijas komandās - 2007./2008. gada sezonā Valmierā, bet 2010./2011. gada sezonā BK "Ventspils". Tāpat savā karjerā Štimacs pārstāvējis tādas zināmas komandas kā Kauņas "Žalgiris", Malagas "Unicaja", Minhenes "Bayern", Belgradas "Crvena zvezda", Stambulas "Fenerbahce", "Anadolu Efes", "Besiktas" un "Turk Telekom". Karjeras noslēgumā Štimacs spēlēja Ķīnā. Serbijas basketbola izlases rindās viņš kļuva par sudraba medaļas ieguvēju 2016. gada olimpiskajās spēlēs, 2014. gada Pasaules kausā un 2017. gada Eiropas čempionātā.
Pēc karjeras beigām Štimačs pievērsās politikai, pievienojoties labējai NADA partiju apvienībai un tiekot ievēlēts Belgradas pašvaldībā. 2024. gada novembrī viņš paziņoja par nodomiem izveidot pilsonisko līdzdalības iniciatīvu "Nacionalna Snaga", bet tā paša gada 30. novembrī viņš uzsāka 24 stundu protestu iepretī prezidenta pilij.
Jāatgādina, ka Serbijas politiskā vara sekoja līdz saviem tautiešiem, kuri augusta beigās un septembra sākumā viesojās Latvijas galvaspilsētā Rīgā, lai atbalstītu basketbola izlasi "EuroBasket 2025". Lai spēlēs Rīgā netiktu izplatīti nepatīkami saukļi pret valdošo režīmu, Rīgā ieradās attiecīgi sagatavoti maskēti vīri.