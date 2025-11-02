Erotisks video sagrauj olimpisko sapni: latviešu izcelsmes britu kanoe airētājs Kurts Adams Rozentāls atstādināts uz diviem gadiem
Latvijā dzimušais, bet Lielbritāniju pārstāvošais kanoe airētājs Kurts Adams Rozentāls atstādināts uz diviem gadiem un izslēgts no olimpiskās programmas pēc tam, kad savā “Instagram” kontā ievietoja erotisku video un maldināja presi par sākotnējās diskvalifikācijas iemesliem, paziņoja Lielbritānijas airēšanas sporta veidu federācija “Paddle UK”.
Kanoe slaloma sportists, kurš ietilpa “Paddle UK” olimpiskās izlases kandidātu programmā sākotnēji tika atstādināts aprīlī, bet tagad ir izslēgts no programmas, vēsta vietējie mediji.
Rozentāls apgalvojis, ka sācis publicēt pikanto saturu platformā “OnlyFans”, lai finansētu savu olimpisko sapni. Tomēr disciplinārā komisija konstatēja, ka viņš bija atzinis šāda satura publicēšanu savā “Instagram” kontā, kas sava satura dēļ tika dzēsts, vēsta "Guardian". “Sportists apzināti maldināja presi ar apgalvojumu, ka viņa atstādināšana bija saistīta ar viņa “OnlyFans” kontu,” paziņoja “Paddle UK”, norādot, ka šāds rupjš pārkāpums nopietni kaitējis organizācijas reputācijai.
Kaut gan “Paddle UK” neminēja atstādinātā sportista uzvārdu, Rozentāls “BBC Sport” apstiprināja “ļoti smago” sodu un sacīja, ka šāda diskvalifikācija nebūtu notikusi, ja sportisti saņemtu pienācīgu finansējumu.
Par savām likstām Rozentāls savulaik jau stāstījis britu medijos. Rozentāls norādījis, ka nonācis neapskaužamas izvēles priekšā - viņam jāizvēlas vai nu savs olimpiskais sapnis vai finansiāla drošība. “Tā ir visgrūtākā izvēle manā dzīvē. Es gadiem ilgi esmu cīnījies - mana māte strādāja pat 90 stundas nedēļā... mums uzklupa parādu piedzinēji... Man vienkārši bija jāatrod veids, kā izdzīvot, un bija jāatrod nodarbe, kas ļautu sportam visu manu uzmanību. Ja tu trenējoties visu laiku prāto par to, kā nomaksāt īri, tas nav veids, kā vari kļūt par izcilu sportistu.”
Rozentāls saviem treniņiem saņēmis 16 000 mārciņu (18,15 tūkstoši eiro), taču uzsvēra, ka ar to nepietiek, lai pilnībā pievērstos sportam. “Es saprotu, ka video varētu raksturot kā traku, tas nebija nelikumīgs un tam noteikti nevajadzētu būt sportista diskvalificēšanas iemeslam,” viņš sacīja. “Pārdomājot tagad, es laikam nepublicētu kaut ko tādu. Taču es atceros savu prāta stāvokli, kad to uzfilmēju un publicēju. Tā bija pirmā reize dzīvē, kad redzēju savas finansiālās situācijas reālu uzlabojumu. Pirmo reizi es spēju pats finansēt savus treniņus.”